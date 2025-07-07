Siyasetin finansmanı ve yolsuzluklar

Ülkemizde yerel yönetimlerde yaşanan yolsuzlukların ve yöneticilerin kişisel çıkar sağlama çabalarının temelinde, ahlaki yoksunluk ve toplumsal yozlaşma yer almaktadır.

Öte yandan, siyasi partilerin iç işleyişi—üyelik, delege yapısı, ön seçim, aday belirleme süreçleri ve siyasetin finansmanı—açık, şeffaf ve demokratik bir yapıya kavuşturulmadan bu sorunların çözülemeyeceğine inanıyorum. Çünkü sorunlar, daha aday belirleme sürecinde başlamakta; ardından bu adaylar belediyeleri ve ülkeyi yönetmektedir.

Tabir yerindeyse, aday olabilmek ya da seçilebilmek için “dünyaları harcayanlar”, göreve geldiklerinde bu harcamalarını fazlasıyla telafi etmeye yönelmektedir. Tepeden inme yöntemlerle aday gösterilenler ise, kendilerini o makama getirenlere bağlı kalmak zorunda hissetmektedir. Bu nedenle, siyaset kurumunun öncelikle sağlıklı ve dürüst bir yapıya kavuşturulması şarttır.

Ayrıca, yerel yönetimlerde vatandaşları rüşvet vermeye veya ayrıcalıklı işlem talep etmeye iten uygulamalar nelerdir? Bir vatandaş ya da şirket yöneticisi, bir belediye başkan yardımcısına neden rüşvet verir? Ruhsat, imar izni, kiralama, işgaliye, imar değişikliği, ihale ya da encümen kararı gibi işlemler için mi? Öncelikle bu nedenler açıkça ortaya konmalıdır.

Bu tür sorunların önlenmesi için, belediyelerin tüm iş ve işlem süreçleri şeffaf biçimde tanımlanmalı, kamuoyuyla paylaşılmalı ve bu kurallar titizlikle uygulanmalıdır.

Merkezi yönetimde ve belediyelerde görev yapanlar, kişisel kaynakları değil; halkın, kamunun yani hepimizin kaynaklarını yönetmektedir. Bu nedenle, görevlerini yerine getirirken sadece ahlaklı ve dürüst davranmakla kalmamalı; aynı zamanda kamu kaynaklarını en yüksek hassasiyetle korumalı ve etkin şekilde yönetmelidirler.

“Herkes yapıyor” anlayışına sığınılmamalı; en önemlisi, bu tür uygulamaları engelleyecek hukuki yaptırımlar eksiksiz uygulanmalıdır.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)