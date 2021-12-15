Sosyal medya hesaplarına lütfen dikkat

“Bedava peynir, sadece fare kapanında bulunur”

Bugünlerde, dolandırıcıların gönderdiği “Telif hakkı ihlali uyarısı” mesajlarına cevap vererek Instagram hesaplarını çaldıran çok sayıda arkadaşıma rastlamaktayım.

Öncelikle, Instagramdan gönderilmiş imajı verilen bu tür mesajlara lütfen cevap vermeyelim. Ayrıca, şu kadar para yatırdım, şu kadar çok para kazandım içerikli mesaj ve paylaşımlara itibar etmeyelim. “Bedava peynir, sadece fare kapanında bulunur” sözünü asla unutmayalım.

Hesabınızın ele geçirilmesi halinde, takipçi arkadaşlarınızı hemen uyarmanızda, bağlantılı diğer hesaplarınızın (Facebook gibi) şifrelerini hemen değiştirmenizde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca, ınstagram ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin ülkemizde ivedilikle temsilcilik açmaları ve mağdurların bu temsilciliklere kolaylıkla müracaat etmeleri sağlanmalıdır. Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.