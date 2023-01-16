Sütün litre fiyatı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını korumaya ve ülkemizin refahına katkı sağlamaya yönelik ekonomi politikalarını ve alınan kararları, ön yargıdan uzak olarak elbette destekliyoruz. Bu kapsamda, son dönemlerde mal ve hizmetlerin fiyat artışlarına getirilen sınırlamalar ile piyasalarda rekabeti bozucu uygulamalara yönelik denetimleri yararlı buluyoruz.

Ancak, bu sabah bir tv programında sütün litre fiyatının yaklaşık 18,5 .-TL’ye ulaştığı tartışmaları üzerine, fiyat artışlarını baskı altına almanın kısa vadede belirli bir noktaya kadar yarar sağladığını, asıl önemlisinin üretim artışı, ekonomiye güven ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. . İşte gıda fiyatlarındaki artışlar ile tarım ve hayvancılık, bunun en canlı örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Savaş, salgın hastalık, enerji kıtlığı, iklim şartları gibi dış faktörlerin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini elbette biliyoruz. Ancak, üretim artışı ve fiyat istikrarını sağlamadan ekonomide başarı sağlayamayacağımızı hepimizin çok iyi anlaması gerekmektedir. Ayrıca devlet kurumları, piyasaları denetleme ve gözetim faaliyetlerini sürekli ve eksiksiz yerine getirmelidir.

Üretim, güven, fiyat istikrarı, denetim ve gözetim faaliyetleri ekonominin olmazsa olmaz şartlarıdır.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)