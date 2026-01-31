Takside ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesinde ilave ücret alınması sorunu

Son günlerde Derneğimize ulaşan tüketicilerimiz, taksi ücretlerini kredi kartı ile ödemeleri hâlinde, %10’lara varan oranlarda “komisyon” adı altında ilave ücret alındığını belirterek şikâyetlerini iletmektedir.

Taksi ücretinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda alınan bu ilave ücretler, müşteriler ile taksiciler arasında gereksiz tartışmalara ve mağduriyetlere yol açmaktadır.

Yürürlükte bulunan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi hükmü gereğince; üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması nedeniyle komisyon veya benzeri bir ad altında ilave bir ödeme talep edemez. Bu açık yasa hükmü karşısında, taksiciler tarafından kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilave ücret alınması yasal değildir. Nitekim, kredi kartı ile yapılan ödemelerden ilave ücret alınamayacağına ilişkin, TÜVTÜRK uygulamalarında olduğu gibi çok sayıda Tüketici Hakem Heyeti (THH) ve yargı kararı bulunmaktadır.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki kredi kartı sayısı 142.133.933 adede ulaşmıştır. Yurt içi toplam kredi kartı ile yapılan alışveriş tutarı ise 19.732.309.-TL’dir. Kredi kartı sayısının ve kullanımının bu denli arttığı bir dönemde, kredi kartı ile yapılan ödemelerden ilave ücret alınması kabul edilebilir değildir.

Taksiciler ile tüketicileri karşı karşıya getiren bu sorunun çözümü için; başta esnaf odası temsilcileri olmak üzere, Valilikler ve Belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Tüketiciler, kendilerinden ilave ücret talep edilmesi hâlinde yasal haklarını koruyabilmek adına; taksi plaka bilgilerini ve ödeme fişlerini mutlaka almalıdır. Ödemiş oldukları ilave ücretlerin iadesi amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine (THH) başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca, belediyelerin zabıta birimleri ile Alo 153 gibi çağrı merkezlerine, taksi plakasını belirterek şikâyette bulunulması mümkündür.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)