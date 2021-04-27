Tam kapanma öncesi hareketliliği ve içki satışı...

Akşam üzeri alışveriş için uğradığım Dernek Komşumuz Manav Erdal, “Müşteriler bugün adeta hücum etti, ne var ne yok, mallar kapış kapış gitti, neden böyle oldu anlamadım” dedi. Bugün yollarda, çarşıda pazarda, her yerde bir hareketlilik vardı. Bunu açıkca gözlemlemek mümkündü. Sanırım, tam kapanma sürecinin uzun olacak olması ve mevsim şartları nedeniyle, İstanbul dışına çıkmalar, tatil yörelerine, yazlık evlere gitmeler bu günden başladı. Tam kapanma öncesinde, Çarşamba ve Perşembe günlerinin daha yoğun olacağı, bu günden anlaşılıyor. Bu açıdan, trafik yoğunluğu başta olmak üzere, yetkililerin bu günden başlayarak çeşitli tedbirler alınmasında yararlar bulunmaktadır.

Bugün sosyal medyada ve haber sitelerinde, tam kapanma sürecinde tekel satışı yapan yerlerin kapalı olmasına bağlı olarak, açık olan yerlerde de (marketlerde) içki satışı olup olmayacağına ilişkin yorum ve tartışmalar yer aldı.

Sayın İçişleri Bakanı’nın, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" şeklinde verdiği bir cevap üzerine, tekeller dışındaki yerlerde de içki satışı yapılmayacağı yorumlanmaya başladı. İçki satışını teşvik ya da özendirme amacımız olmadığını özellikle vurgulayarak, tam kapanma sürecinin uzun olacak olması dikkate alınarak, bu konuda halkı aydınlatıcı açıklamalar yapılmasında yarar bulunmaktadır. Kişisel görüşüm, genel bir içki satış yasağının doğru olmayacağı yönündedir.

Ayrıca, tam kapanma tedbirlerinin açıklanması sonrası, her zamankinin aksine, bu kez esnaf ve ticaret kesimi bizlere ulaşmaya başladı. Anlaşılan, esnaf ve ticaret kesimini korumaya, desteklemeye yönelik ek ekonomik tedbirlere acilen ihtiyaç olduğudur.

Tüketiciler Derneği olarak, esnaf ve ticaret kesiminin çığlığını yetkililere iletmek istiyoruz.

Toplum olarak sağlıklı ve huzurlu, güzel günlere bir an önce ulaşmamızı temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle. 27.04.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.