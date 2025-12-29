Tanınamaz haldeyiz!

Dünya ekonomisinden halen 1 trilyon dolar dolaylarında payımız var.

Kişi başına gelir 20 bin dolar değil, bir hesapça ve güncel değerle 8 bin dolar.

550 milyar dolardan fazla ve kısa vadeli oranı ürkütücü boyutta dış borcumuz var.

OECD ülkeleri arasında en fazla çalışma saatleri, en yoğun işsizlik ve en düşük skaladaki asgari ücret oranlarına sahibiz.

Ekonomik kayıplara, kültürel aşınma eşlik ediyor.

Yolsuzluk, Yozlaşma, Yobazlaşma...

Her yanımızı sarmış bulunuyor.

Siyaset, sendika, sanat, medya, spor!

Çıngıraklı, çalgılı, çakarlı, çalakalem, çarkı bozuk çürük bir düzen!

Toplum tanınamaz halde...

Şiddet sarmış her yanımızı...

Geçim derdi cep yakıyor, can yakıyor!

Oysa, şarkıları, şiirleri, halk ozanlarının deyişleri ve bütün bunların temelindeki aritmetik pekinlikteki (arı / duru, görkemli-zengin dili) Türkçe'si ile,

edebiyatta, güzel sanatlarda hayat verdiği eserleri bu denli güzel, anlamlı ve değerli olan bir Ulusun,

dahası, imparatorluklardan Cumhuriyet'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün mazlum halklara iham kaynağı olan bir büyük Dünya Devriminin kahramanı olan

ve de on bin yıllık uygarlığın sahibi ve taşıyıcısı bulunan bir topluluğun;

bu toplumun; Türk Milletinin, daim esenlikler ve iktisadi başarılar içinde yükselmesi gerekmez miydi?

Ne oldu bize böyle?

Elbette bugüne kadar çeşitli kazanımlarımız da oldu; fabrikalar, köprüler, otoyollar, son dönemde savunma sanayi yatırımları...

Ancak yetmiyor. Planlı bir kalkınma anlayışı bir türlü yerleşmiyor.

Bu acı tablo az çok yarım asırdır böyle...

Oturalım düşünelim...

Geleceği borçlu olduğumuz gençlere daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakalım...