Tatile önce onlar gitmeli...

Bugün basında yer alan “Bizi Yalnız Bırakmayın” başlıklı haberde özetle, yangın bölgelerinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri, sektör çalışanları ve belediye başkanları vatandaşlara çağrıda bulunarak,

“Yangınlarda canla başla mücadele ettiğiniz, bizlere destek oldunuz, yangınlar sona erdi, bir tehlike kalmadı, şimdi daha çok desteğe ihtiyacımız var, bizleri yalnız bırakmayın, lütfen tatile gelin, bize yapabileceğiniz en büyük yardım budur” şeklinde dileklerini dile getirmiştir.

Yangınların kontrol altına alınıp, söndürülmesini hepimiz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıdan, yaraların acilen sarılıp, turizm faaliyetleri başta olmak üzere, ticari ve sosyal hayatın olağan akışına bir an önce kavuşmasını ümit etmekteyiz.

Bu nedenle, salgın hastalık sürecinde ekonomik açıdan zaten zor günler geçiren turizm sektörü ve turizm yörelerinde faaliyet gösteren işletmelerin destek çağrısını yerinde bulunuyoruz. Her birimiz, bu bölgelerde faaliyet gösteren turizm işletmelerine destek olmalıyız.

Bu yıl turizm mevsimi başladığında, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki fiyatların yüksekliği dikkat çekmişti. Bu bölgelerde turizmin yeniden canlandırılması amacıyla, buralarda faaliyet gösteren işletmelerin, öncelikle fiyat politikalarını yeniden belirleyerek, fiyatlarını daha düşük kılmalarında, fiyatlarında indirime gitmelerinde yarar bulunmaktadır.

Yangınların söndürülmesinde canları pahasına mücadele eden itfaiye, orman, sağlık ve emniyet personellerimiz başta olmak üzere, gönüllü ve görevli çok sayıda personel ve vatandaşımız görev almıştır. Söz konusu turizm tesislerinde tatil hakkının veya tatile gitme hakkının öncelikle bu kişilerde olduğunu düşünüyorum.

TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyeler ve turizm işletmeleri iş birliği ve koordinasyonunda, yangınlarda canları pahasına görev alan bu kişilere bedelsiz ya da düşük bedelle tatil imkanı sağlanmalıdır. Ülkemizin tüm bölgelerinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri, buna öncülük etmelidir.

Kamu kurumları ve belediyelerimiz, yangınlarda görev alan personeline tatil imkanı sağlamalıdır.

Üzücü yangınların tekrar yaşanmaması temennisiyle, birlik ve beraberlik içerisinde, güzel ülkemizde sağlıklı ve mutlu güzel günler diliyorum. Saygılarımla.08.08.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.