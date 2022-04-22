TRT'ye bedava lig maçı yayınlatan iktidar her zaman kazanır

Malumun ilanı gerçekleşti...

Lig maçları Naklen yayın ihale başlangıcında ve pazarlık sırasında Beinsport, kulüplere ve TFF'ye fazla para kaptırmayayım diye "ben zarar ediyorum, çekiliyorum, yokum" falan gibi blöfler yaptı...

Bu milletin yüzde 80'i de bu blöfleri yedi biliyor musunuz?

İşte tam o sırada üye olan çoğu vatandaşlar, Beinsport'u arayıp aboneliklerinin iptalini istemeye başladı...

Müşteri hizmetleri görevlisi bu iptalci futbolsevere şöyle diyordu:

"Çekilmedik efendim, eninde sonunda ihale bizim, görüşmeler başarıyla sonuçlanacak, bekleyin"

Yani, bu müşteri hizmetleri görevlisi, TFF'den, kulüplerden, spor medyasından ve milletten daha iyi biliyordu bugünkü olacakları..!

Kısacası allem edildi, kallem edildi ve Süper Lig Naklen yayınları yeniden istediği şartlarda Beinsport'a verildi... Hayırlı olsun.

Türk Milleti'nin sırtından para kazanmaya devam...

"Niye sırtından dedin?" diyorsunuz biliyorum.

Efendim, Beinsport'un kulüplere ödeyeceği parayı decoder (fahiş aylık takistlerle) alımlarıyla destekleyen kim?.. Bizler...

Peki bu son maç ihalesinde yine Beinsport şirketine yapılacak yıllık ödemeye 500 milyon devlet takviyesi kimden?.. Bizlerin vergilerinden...

Önceden de Katarlı şirkete yapılan 300 milyonluk devlet takviyesi kimdendi?.. Hep bizlerden.

Eeee bu durumda napcak bu Beinsport?

Totalde bizim sırtımızdan aldıklarının küçük bir bölümünü kulüplere ve masraflara verecek, kalanlar ise "el-cebellize"...

Bu son 20 yıl yaşananlar bana arada bir şu dileği evrene göndertti biliyor musunuz?

Keşke bir KATAR'lı olaydım, adım "El-Büşah Gençer habibi" olsaydı...

Paraya para demezdim buralarda.

(Neyse bu son satırlar espiri tabii, Allaha şükürler olsun ki, Türküm, Milliyetçiyim ve Atatürkçüyüm)

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Şimdi bazılarınızı duyuyorum;

"Napcak kardeşim adamlar para kazanacak, ticaret yapacak, kar etmesin mi, zarar etmek için mi naklen yayın yapacak burda?"

Diyorsunuz.

Aslında anlamadınız, benim sözüm Beinsport'a veya Saran Holding'e vesaireye değil. Tabi ki, ticaret yapacaklar ve kar edecekler.

Ben işin, ikide bir Katarlı yayıncı devam etsin diye takviye yapan devlet kısmındayım.

Soruyorum Sevgili devletim;

1-Türk Milletinin futbola ve spora ne kadar bağımlı olduğunu biliyorsunuz, peki bu millet zammı, enflasyonu, savaşları, çarşı pazar yangınını maçları izlerken, takımıyla ilgili coşku veya üzüntü yaşarken unutuyor mu? (Bknz: Maçlardan sonra sosyal medya)

2-TRT'deki iyi veya kötü dizilere ödenenler, bir sürü kanal masrafları, bir sürü programa ve katılımcılara (!) ödenen paralar, tonlarca çalışanların maaşları, bugün Beinsport'un kulüplere ödeyeceği paralara yakın mı?

3-Katarlı Beinsport'a "aman kalsın gitmesin" diye kulüpler adına yapılan yıllık devlet desteğini de eklersek ihale bedeline ulaşılır mı?

4-TRT, süper lig ve diğer liglerin naklen yayın ihalesini bir toplu bedel karşılığı alsa, kulüplerle birlikte ortak bir yayın oluşumu kurup katılımcıları da kar ortağı yapsa, vatandaştan da Beinsport gibi aylık 160-200 liralar değil de, cuzi miktarda decoder bedelleri talep etse, uzun lafın kısası paramız kendi içimizde kalsa kötü mü olurdu?

5- Futbolun içinden gelen cumhurbaşkanının başta olduğu bir iktidarın, Türk sporseverine, Türk milletine TRT'den izleteceği çok ucuz veya bedava naklen maç yayınlarının çok büyük bir memnuniyet ve "oy"sal bazda sempati kazandıracağı düşünülemez mi?

6-Bu arada gayet mantıklı olan spor yasasına önderlik eden eski futbolcu olan iktidar milletvekillerimiz, maçların TRT'den daha ucuz veya bedava naklen yayını için de mücadele edemezler miydi?

Neyse..

Şu unutulmamalıdır ki;

naklen yayın ihalesini almış TRT'den bu halka bedava lig maçı izleten iktidarların her zaman ceplerinde en az yüzde 10'luk bir oy potansiyeli olacaktır. Yapılsın bir araştırma ortaya çıkacaktır.

Çünkü biz adaletli oynanan (!) futbolla yatıp kalkan bir ülkeyiz