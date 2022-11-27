TÜİK hanehalkı bütçe araştırması...

TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması ile ilgili evlere bıraktığı ziyaret formlarının gerçekliği ve TÜİK tarafından böyle bir çalışmanın yürütülüp yürütülmediği konusunda bazı vatandaşlarımız tereddüt yaşamaktadır.

Derneğimize müracaat eden bazı vatandaşlarımız, bir dolandırıcılık girişimi olabileceği ya da kişisel bilgilerinin ele geçirilebileceği endişesini taşıyorlar. Oysa, TÜİK’in hanelere yönelik böyle bir çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, TÜİK tarafından belirlenmiş hanelerin hanehalkı bütçe araştırmasına katılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

TÜİK’in yürüttüğü bu çalışma hakkında kamuoyunun sık sık bilgilendirilerek, çalışmanın içeriği ve yaptırımları konusunda kamuoyuna ayrıntılı açıklamalar yapılması yararlı olacaktır.

İlgili bakanlık başta olmak üzere, TÜİK yetkililerini kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)