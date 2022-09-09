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Tüketicilerimizi çok yakından ilgilendiren önemli karar

Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com Tüm Yazıları

Aşağıdaki Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yazısından anlaşılacağı üzere, Kaymakamlıklar bünyesindeki İlçe Tüketici Hakem Heyetleri faaliyetlerine aynen devam edecek olup, 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır, KDV dahil 30 Bin TL olarak uygulanacaktır.

Tüketici dernekleri ve tüketici üst örgütlerinin haklı mücadelesi sonuç vermiştir.
Tüketicilerimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz.

Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği
(TÜDER)

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