Türkiye için 3G ve 3D formülü...

Yıllar önce Türkiye için basit ama kapsayıcı bir çerçeve önerdim: 3G ve 3D.

Bir Yol Haritası...

Bir pusula...

Bir kontrol kalemi!..

Türkiye’nin sorunları:

Yanlış öncelikler..

Dengesiz tercihler..

Tasarruf eksikliği..

Üretmekten çok tüketmek...

İlk ihtiyaç şudur:

Doğru tespitler..

Planlama..

Tutarlılık..

Akılcılık..

Ahlaki yön duygusu...

Ülkemizde; "ortak evimizde" yapmamız gerekenleri 3G ile formüle ediyorum...

Güvenlik; bu bir...

Hem asayiş açısından hem de ekonomik açıdan; özcesi yaşam, mülk, adalet güvenliği ve bunların özgürlük ortamı içinde tesisi ile ekonomik anlamda çağdaş nitelikte sosyal güvenlik...

İkinci G; "Güçlenme", özü, ekonomik açıdan halkın da, devletin de güçlenmesi!..

Güçlenen Ekonomi...

Güçlü ekonomi, rakamlarla övünmek değildir.

Kısa vadeli büyüme de değildir.

Güçlü ekonomi;

üreten,

istihdam yaratan,

adil paylaşan bir yapıdır.

Sanayi olmadan güç olmaz.

Tarım olmadan gıda güvenliği olmaz.

Teknoloji olmadan rekabet olmaz.

O arada, ekonomi, geniş halk kesimlerini ayakta tutuyorsa güçleniyordur.

Halkçı, kamucu temelde güçlenen bir ekonomi...

Ve üçüncü G ise "Gelişme"... Demokraside, insan haklarında, özgürlük içinde örgütlenme anlamında ve yönetime katılım anlamında gelişme!

Demokrasi bir lüks değildir.

Ekonominin de sigortasıdır.

Hukukun öngörülebilir olmadığı yerde yatırım olmaz.

İfade özgürlüğünün olmadığı yerde yaratıcılık gelişmez.

Liyakatin olmadığı yerde kurumlar çürür.

Öte yandan gerçekten "gelişen demokrasi";

sandıkla sınırlı değildir.

Güçler ayrılığıyla,

özgür basınla,

bağımsız yargıyla anlam kazanır.

Özet olarak 3G:

Varlığın fiziki ve sosyal Güvenliği;

Ekonominin halkçı ve kamucu temelde toplumu da, devleti de Güçlendirmesi;

Özgürlük ve demokrasi içinde toplumsal yaşamın Gelişmesi...

Güvenlik, Güçlenme, Gelişme...

Gelelim 3D formülüne...

3D: Dış Politikanın Akıl Haritası gibidir...

İçeride 3G ne kadar kurumsallaşırsa, dışarıda 3D o kadar etkinleştirilebilir...

1.Doğru,

2.Dengeli,

3.Dinamik dış politika!

"Doğru" dış politika:

Kısa vadeli alkışlara değil, uzun vadeli çıkarlara bakar.

"Dengeli" dış politika:

Bir eksene mahkûm olmaz.

Kimseyle gereksiz düşmanlık kurmaz.

Herkesle ilkeli ilişki yürütür.

"Dinamik" dış politika:

Değişen dünyayı okur.

Yeni güç merkezlerini görür.

Eski kalıplara saplanmaz.

Türkiye’nin ihtiyacı;

akla dayalı,

insanı merkeze alan,

dengeyi esas alan bir yol haritasıdır.

3G ve 3D, tam da bunu anlatır.

Güven içinde bir toplum.

Güçlenen bir ekonomi.

Gelişen bir demokrasi.