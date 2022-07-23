Ünlü astrologtan 4 kritik uyarı! İşte 25 Temmuz haftası burç yorumları

25 Temmuz haftasının tam ortasında Ay’ımız, yeniay fazına geçecek. Bu yüzden, bu haftanın enerjisi; yeni başlangıçlara yönelme, yeni planlar, yeni heyecanlarımız ve yenilik arayışlarımız üzerinde yoğunlaşacak. Aslan burcundaki Güneş ve Ay birlikteliğinin, Koç burcundaki Jüpiter ile olumlu açısı, hafta boyunca kişisel haritalarınıza göre konusu değişecek olan; bolluk, bereket, artma, çoğalma, girişkenlik, saygınlık kazanma, yeni planlar ve başlangıçlar yapma ya da atak bir ruh hali verir. Ancak yine de Merkür’ün olumsuz açıları yazılı ve sözlü anlaşmalar, görüşmeler ve iletişimler için acele etmemeniz gerektiğini söylüyor. Ani, hızlı ve öfkeli karar almaktan kaçınmalı, kazalara ve kanamalı yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalara, lükse, yanlış aşklara ya da savurganlığa düşmeyin. Para harcarken kontrollü ve ölçülü olun. Gökyüzündeki temel yerleşimlerin etkileri, yükselen burçlarınıza göre farklı konularda belirginleşeceği için kendi yükselen burcunuzu ayrıca okumalısınız.

YÜKSELEN KOÇ: Yaşamınızda her zaman dışa göstermeye ve öne çıkarmaya çalıştığınız kişiliğinizi ve fiziksel görünümünüzü şimdi çok rahat parlatabilir, diğerlerinin önüne geçebilir, fiziksel alanda başarılar ve saygınlık kazanabilirsiniz. Bu egosal bir doyum yaşatabilir. Ancak, eğer bir mesleğiniz varsa, bu durum kariyerinize olumsuz yansıyabilir. Maddi harcamalarınızda ve birikimlerinizde dikkatli olmalısınız. Katıldığınız gruplaşmalarda ya da kişisel zevklerinizde yapacağınız beklenmedik harcamalar maddi kayıplara neden olabilir. Çocuklar ya da yeni aşk arayışları ya da borsa ve döviz gibi spekülatif konular üzerinden yapacağınız yazılı ve sözlü görüşmelere ve anlaşmalara da dikkat etmeli ve ani kararlar vermemelisiniz. Bu alanlardaki kararlarınızda daha sakin ve esnek olmalısınız. Ayrıca, aile ve ev gibi konularda kontrolünüz dışına çıkan ya da gereksiz harcamalara neden olan aşırı iyi niyetten kaçının.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta aile büyükleri ve eviniz için yeni planlarınız ve başlangıç düşünceleriniz olabilir. Evde ya da aile ile birlikte geçireceğiniz zamanlar; eğlenceli, barış ve huzur dolu görünüyor. Çevrenize karşı; katı, sert, tutucu, paracı, uzlaşmaz, anlaşmaz ve inatçı tavırları bu hafta özellikle ailenize ve mesleğinizdeki yönetici ilişkilerine yansıtmamalısınız. Ani öfke patlamalarından kaçınmalı, daha sakin kararlar vermeli ve esnek olmalısınız. Yoksa kırıcı sözler ya da beklenmedik gerilimler yüzünden kazalara neden olabilirsiniz. Yakın çevreniz ya da akrabalarınızla ilgili olarak; aşırı durumlar, fazla iyi niyetli olmak, kaçamak aşk arayışları, savurgan harcamalar, olumsuz haberler ya da ölçüsüz durumlar yüzünden psikolojik yönden huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Kontrolü ve ölçüyü elde tutmakta yarar vardır.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta; yakın çevre, akrabalar ya da kardeşlerinizle ilgili yeni görüşme planları, kısa geziler düzenleme, okuma, yazma, iletişimler ya da merakınızı giderecek olan yeni bir kursa katılma gibi eğilimleriniz olabilir. Özellikle sosyal gruplardan tanıdığınız kişilerle, bu görüşmeleri ya da kısa gezileri zenginleştirme ya da genişletme olanağı vardır. Sosyal grupların parlayan yıldızı siz olabilirsiniz. Bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken konu beklenmedik kazalar, yangınlar, yaralanmalar, ateşli hastalıklar ya da ameliyat gibi nedenler yüzünden hastane işleri başınızı ağrıtabilir. Buna uzak ya da yakın tanıdıklarınız ve akrabalarınız da dahil olabilir. Sakin olmalı ve sert tartışmalardan uzak kalmalısınız. Sosyal çevreler üzerinden aşk meşk arayışlarınız gereksiz savurganlığa, harcamalara ve yanlış aşklara neden olabilir. Bu yüzden ölçülü olmalısınız.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta; maddi kazanımlarınız, yatırımlarınız ya da birikimleriniz üzerinde yeni planlarınız ve yeni bir başlangıç yapma isteğiniz canlı olacaktır. Özellikle meslek alanında, kariyer gelişiminde ya da gelecekle ilgili planlarınızda; yükselme, öne çıkma ve saygınlık kazanma olasılığı vardır. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar, grup arkadaşlığı gibi alanlarda çok dikkatli olmalısınız. Başkalarının parası ile ilgili konularda ya da cinsel yakınlaşmalar yüzünden sosyal gruplaşmalarınızda beklenmedik sertleşmeler, kavgalar, kazalar ya da yaralanmalar olabilir. Ani kararlardan ve gergin ortamlardan uzak durmalı, daha anlayışlı ve esnek durmalısınız. Çevrenize karşı gösterdiğiniz yumuşak başlı ve iyi niyetli tavırları meslek yaşamınızda da göstermeye kalkarsanız kaybedersiniz. Bu yüzden özellikle yöneticilerle olan ilişkilerde kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın. Özellikle aşk beklentisinde olmayın.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta kendinizi çevrenize karşı güçlü ve otoriter biçimde gösterme isteğiniz öne çıkacak. Çevrenizi yönetme, diğerlerine üstünlük kurma ve kişiliğinizi gösterme konusunda yeni başlangıçlar yapma ve çevreye emirler yağdırma eğiliminiz; özellikle yabancılar, hukuk davaları, uzun geziler ya da yüksek eğitimde işe yarar. Bu alanlarda saygınlık kazanabilirsiniz. Ancak bu davranış seçimleriniz meslek ve yöneticilerle olan ilişkileriniz için tam tersine zararlıdır. İletişimlerinizde yükselen aslan özellikleriniz sizi uzaktan tanıyan kişiler üzerinde yararlı olurken, yaşadığınız çevre ve sosyal ortam tarafından hayli sert, gergin ve bencil bulunuyor. Ani ve düşüncesiz kararlarınız yüzünden bu alanda ve eş yaşamınızda kayıp ve kazaları yaşamınıza çekiyorsunuz. Ayrıca uzaktakilerle gizli aşk arayışlarınızda kontrolü ve ölçüyü elden bırakmamalı, harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta; psikolojik konular, yardımlaşmalar, inançlar ya da sanat gibi soyut alanlarda yeni başlangıçlar planlayabilirsiniz. Gizli cinsel yakınlaşmalar, yazışmalar, görüşmeler ya da miras ve vergi gibi konularda yapacağınız anlaşmalar yararlı olacak gibi görünüyor. Başkalarının ya da eşinizin maddi olanaklarından yararlanabileceğiniz, başarı ve saygı kazanacağınız zamandır. İş ile ilgili yapacağınız uzun geziler, uçak yolculukları, davalar, gizli görüşmeler ya da gizli anlaşmalar için hiç uygun zaman değildir. Gerilimli görüşmeler, anlaşmalar, ani ve düşüncesiz kararlar yüzünden iş kayıpları ya da uzun yol kazaları yaşayabilirsiniz. Olabildiği kadar sakin ve esnek kalmalısınız. Sosyal gruplaşmalar üzerinden aradığınız cinsel yakınlaşmalar ve aşk arayışlarınızda kontrollü ve ölçülü olmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta; sosyal gruplaşmalar, toplantılarınız, dernek ya da kuruluşlarla olan ilişkilerinizde yeni başlangıçlar, ve planlar yapma isteğiniz ya da yeni gruplara katılma kararlarınız olabilir. Bu aynı zamanda; makul bir eş, sevgili ya da ortaklık ilişkisi için de çok yararlı bir adım olur. Kültürlü, bilgili, zengin, saygın, nazik ve gösterişli bir eş adayı sizi bekliyor. Ancak dikkat.! Geçici flörtleşmeler ya da cinsel yakınlaşmalar için bu yol tam tersine olarak size zararlıdır. Bu alanlarda ani ve beklenmedik kararlar, görüşmeler, yazışmalar, sert çıkışlar, öfke krizleri tehlikeli kazalara ve kayıplara ortam hazırlayabilir. Miras, vergi, başkalarının ya da eşinizin parası ile ilgili görüşme ve anlaşmalardan uzak durun. Sert ve inatçı olmayın. Meslek ortamında aşk, meşk konusuna girmeyin ve harcamalarınızda ölçülü olun.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta ve yeniay fazında genel olarak; meslek, kariyer, sosyal konumunuz ve gelecek planlarınız için yeni başlangıç düşünceleriniz ve planlarınız olabilir. Bunları, iş geliştirme ve büyütme için kullanırsanız başarı, para ve saygınlık kazanabilirsiniz. Eş, sevgili ya da ortağınızla ilgili durumunuzu meslek ortamı ile ayrı tutmalı ve karşı karşıya getirmemelisiniz. Yoksa yakın ikili ilişkinizde sert tartışmalar, öfke krizleri ya da anlaşmaların bozulması yüzünden gerginlik olabilir. Bu durum, aile büyükleri ve ev ile olan bağlantıyı da bozabilir. Bu yüzden bu günlerde kişiliğinizi gösterirken risklerden kaçınmalı ve sağlamcı olmalısınız. Yapılacak şeyler; sakin kalmaya çalışmak, katı, inatçı ve ani kararlar vermemek ya da olabildiği kadar anlayışlı olmaktır. Ayrıca, uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla aşk arayışları ya da iş alanındaki büyük hedefler için uygun zaman değildir. Maddi ve manevi yönden zararlı olabilir. Ölçülü kalmalısınız.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta; yabancılar, uzaktakiler, mahkemeler, yüksek eğitimler ya da uzak gezileriniz için yeni planlarınız ya da yeni başlangıç adımları atmak isteyebilirsiniz. Uzaktakilerle yeni aşk arayışları, çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler, eğlenceli zamanlar, geziler, yüksek şans, başarı ya da maddi alanda kazanç vardır. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konular; sağlığınız, iş ortamınız, günlük sıradan işleriniz ya da yanınızda çalışan kişilerle ilgilidir. Uzaktakilerle yapacağınız yanlış iş anlaşmaları ve sert iletişimler, yakındakilerle yapacağınız görüşmelerde ise kısıtlanmalar ve engeller yüzünden sinirleriniz gerilebilir, öfke krizleri yaşayabilir ve kazalara ortam hazırlayabilirsiniz. Olabildiği kadar sakin ve esnek olmalısınız. Miras, vergi, eşinizin ya da başkalarının parası ve cinsel yakınlaşmalar için doğru zaman değildir. Gereksiz harcamalara dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta; eşinizin ya da başkalarının parası, miras ya da vergi gibi maddi konular ya da cinsel arayışlarınız için canlı geçebilir. Bu alanlarda yeni planlar yapabilirsiniz ya da yeni başlangıç adımları atabilirsiniz. Aile ya da ev konularında büyüklerden kalan maddi manevi yadigarlar, aile içinde huzur ve barışın sağlanması ve aile gezileri için iyi olanaklar vardır. Dikkatli olmanız gereken konular; eğlence yaşamınız, çocuklar, yeni aşk arayışları ve cinsel yakınlaşmalar için kurmak isteyeceğiniz yazılı sözlü iletişimler ve anlaşmalardır. Bu alanda sertleşmeler, gerilim, maddi kayıplar, kazalar ve krizlerle karşılaşma olasılığı vardır. Sakin ve esnek kalmanız yaralı olur. Eş ya da sevgili ilişkiniz ile ailenizi karşı karşıya getirmekten, ölçüyü kaçırmaktan ve savurganlık yapmaktan uzak durun.

YÜKSELEN KOVA: Eş, sevgili ya da ortağınızla ilgili yeni başlangıçlar ya da yeni planlar yapma eğilimindesiniz. Ancak inatlaşmamaya dikkat edin. Yakın çevre ya da akrabalarla görüşmeler, anlaşmalar, maddi konular ya da geziler planlamaya ve eğlenceli zaman geçirmeye uygun haftadır. Aile büyükleri ya da ev ile ilgili konularda beklenmeyen kazalar, yangınlar ya da yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu konularda kararlarınızı daha sakin ve esnek alırsanız zarar görmezsiniz. Bu hafta eşiniz ya da sevgiliniz ile aile büyükleriniz arasında beklenmedik tartışmaların ve gerilimlerin daha büyük olaylara dönmemesi için iki grubu birbirlerinden uzak tutsanız iyi olur. İş ortamında kaçak aşklar, yakınlaşmalar ve gereksiz harcamalar size zarar verebilir ya da saygınlığınızı zedeleyebilir. Kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın.

YÜKSELEN BALIK: İş ortamında, iş arkadaşlarınızla, yanınızda çalışanlar hakkında ya da sağlığınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar ya da planlar yapma eğilimindesiniz. Bunlar size para, saygınlık ve zevkli harcamalar getirebilir. Ancak inatlaşmamaya dikkat edin. Yoksa psikolojik sağlığınız etkilenir. Yakın çevre, akrabalar, kısa geziler, görüşmeler ya da yapmak istediğiniz anlaşmalarda çok dikkatli olmalısınız. Özellikle iş görüşmeleri ve anlaşmalarında; sertleşmeler, olumsuz haberler alma ve belki de beklenmedik gerilimlerin kazaya ya da yaralanmaya dönme olasılığı vardır. Daha esnek ve sakin olmalı, yazdıklarınıza ve söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Yeni aşklar ya da geçici flörtleşmeler, maddi ve manevi yönden yıpratıcı olabilir. Bu konularda kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın.