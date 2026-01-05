Venezuela – Cennet iken cehenneme dönüşen ülke

İspanya İmparatorluğu bugün Venezuela olarak bilinen yörede 1500’lerin başında sömürgesini kurmaya başladı. Yeni Dünya’yı keşfeden Kristof Kolomb ilk adımlarını attığında, gördüğü zenginlik ve güzellikler karşısında şaşırmış, bölgeyi Adem ile Havva’nın yaşadığı Aden’in Cennet Bahçesi’ne benzetmişti.

Dünyada en büyük su hacmini taşıyan 3-4 nehirden biri Orinoko’nun okyanusa döküldüğü sahilden, koruyucusu Kraliçe İsabel’e yazdığı mektup şöyleydi:

“Yeryüzündeki cennete geldiğimizin güçlü işaretleri var. Tuzlu deniz suları yakınında bu kadar bol tatlı suyu daha önce ne gördüm ne duydum. Ilıman iklim de bu düşüncemi güçlendiriyor…”

Yerli halkın liderlerine verdiği ad “kazike” idi. İspanyol zulmü karşısında pek çok kazike’nin önderliğinde defalarca ayaklandılar, ama fazla şansları yoktu. Avrupa çelik ve barutu keşfetmiş, atı evcilleştirmişti. Halkın elinde, İspanyol askerlerin sahip olduğu top, tüfek gibi silah, at gibi güçlü taşıyıcılar yoktu. Her ayaklanma en kanlı şekilde bastırıldı.

Sömürge döneminde yerli halk, maden ocaklarında ve tarım plantasyonlarında köle gibi çalıştırıldı. Yetmedi, Atlantik Ticareti adı altında her yıl Afrika’dan yeni köleler taşındı. Avrupa’ya korkunç kaynak transferi yapıldı.

Cennet cehenneme dönüştü.

Son ayaklanma 1810’da başladı ve 20 yıl sürdü, 300 yıl sonra bağımsızlık kazanıldı (1830). Kurtuluşun efsanevi lideri Simon Bolivar oldu.

Kimi tarihçiler, o savaşta ülke nüfusunun dörtte biri ila üçte birinin hayatını kaybettiğini yazar. Venezuela bayrağındaki üç renkten sarı doğanın zenginliğini, mavi ülkeyi İspanya’dan ayıran okyanusu, kırmızı kahramanların dökülen kanlarını simgeler.

Bağımsızlıktan sonra Venezuela uzun yıllar boyu istikrarsızlık, kargaşa, darbeler ve dikta rejimleri yaşadı, kendini toparlayamadı. Başka nasıl olabilirdi ki?

O arada Batı’nın müdahaleleri hiçbir zaman son bulmadı. 20. yüzyılın başında Almanya, İngiltere ve İtalya donanmalarının uzun süre Venezuela’yı denizden ablukaya alması gibi.

1910’larda bulunan petrol yataklarının dünyanın en büyük rezervleri olduğu anlaşıldı ve Amerikalı şirketler tarafından işletilmeye başladı. 1970’lerde petrol işletmeleri millileştirildi.

2. Dünya Savaşı sonrasında demokratik seçimlerle işbaşına gelen iktidarlar ağırlık kazandı, ama yine de zaman zaman sapmalar ve darbeler eksik olmuyordu.

Solcu lider Hugo Chavez “ekonomik bağımsızlık, sosyal adalet, yolsuzlukla mücadele” sloganları altında 1998’de “Bolivarcı Devrim” sürecini başlattı. Epey başarılı ve popüler oldu, dört seçim kazandı.

Ülkenin resmi adı “Bolivarcı Venezuela” oldu.

Amerika Başkan Obama döneminden beri adım adım yoğunlaşan yaptırımlar uyguladı, Venezuela’nın ekonomisini ve petrol endüstrisini felç etmeyi hedef aldı.

Chavez öldükten sonra yerine geçen Maduro ilk seçimi kazandı ama 2024’te az farkla kazandığı ilan edilen seçim sonuçları hiç meşru değildi. Güvenilir kamuoyu yoklamaları da muhalefeti baskı ve zulüm altında tutan Maduro’nun açık ara geride olduğunu gösteriyordu.

* * *

ABD Başkanı Trump, “narkotik terörizmi” ile mücadele ediyorum gerekçesiyle Venezuela açıkların uçak gemisi ve çok sayıda muhrip gönderdi, sivil gemileri hukuk tanımaz şekilde vurmaya ve denizdeki insanları bombalamaya başladı.

Halbuki uzmanlar, Amerika’da esas sorunu oluşturan fentanil adlı uyuşturucunun Venezuela’da üretilmediğini, orada üretilen kokainin ise Avrupa’ya gittiğini söylüyor.

Amerika’nın daha önce “Irak kitle imha silahları üretiyor” sahte gerekçesiyle savaş başlatması akla geliyor.

Trump dün, askeri bir operasyon ile Maduro’yu kaçırdıklarını, Amerika’ya yargılamaya götürdüklerini açıkladı ve ardından gerçek niyetlerini açıkladı:

“Güvenli geçiş sağlanana kadar Venezuela’yı biz yöneteceğiz. Petrolü Amerikalı şirketler işletecek. O işten çok para kazanacağız. Bizim petrol tesislerimizi çaldılar. Şimdi o varlıklarımızı geri alacağız.”

Dengesiz Trump boş konuşuyor ve tarihten alabildiği zerre kadar ders yok.

Amerika bugüne kadar pek çok ülkede askeri güç kullanarak rejim değiştirdi veya değiştirme girişiminde bulundu. Hiçbirinden olumlu sonuç alamadı.

İşte İran, Afganistan, Libya, Şili, Kongo, Küba, Vietnam, Nikaragua, vs.

Trump’ın yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. Amerika’nın uluslararası haydutluğu artık son bulmalı.

Trump şimdi Venezuela petrolünü asıl çalanın Amerika olduğunu dünyaya açıkça ilan ediyor.

1970’lerdeki millileştirme petrol şirketleriyle uzun müzakereler sonunda mutabık kalınarak yapıldı, yıllar boyu ödemeler gerçekleşti, ancak hukuki ihtilaflar devam etti.

Venezuela’da en koyu Maduro muhaliflerinin bile karşı çıkacağı bir işe kalkışan Trump, Bolivar ve Chavez devrimlerinin en hassas olduğu konuya kör kılıçla vuruyor, sinir uçlarıyla fütursuzca oynuyor.

Ülkenin doğal kaynaklarını Amerika’nın gasp edeceğini açıklıyor!

Petrolü gasp edebilmesi ve ülkeyi yönetebilmesi için işgal başlatması gerekir; sonuç halkın direnişi olacaktır. Amerika o işin içinden çıkamaz.

Amerika Venezuela’yı bombalayabilir. Bir kez daha cehenneme dönüştürebilir. Ama yönetemez.

Karşısında sadece Venezuela halkını değil, başta hepsi aynı emperyalizm tecrübesini yaşamış Latin Amerika halkları olmak üzere, dünyanın büyük çoğunluğunu bulacaktır.

Amerikalıların çoğunluğu da 21. yüzyılda bu çılgınlığı herhalde kabul etmeyecektir.

Büyük yanılgı içindeki Trump’ın elde edeceği sonuçlar beklediklerinden epey farklı olabilir.

• Monroe Doktirini’ni uygulayıp Batı yarı küresinde Amerikan egemenliğini pekiştirmek isterken, Latin Amerika’nın büyük çoğunluğunu karşısına alarak hüsrana uğrayabilir.

• Bu saldırganlık ABD’nin küresel liderliğinin aşınması ve çok kutuplu dünyaya geçiş sürecine ivme kazandıracak, dünya ülkelerinin çoğu nezdinde Amerika’ya destek daha da azalacak.

• Önceki Başkan Biden’in planlı ve kasıtlı provokasyonları sonunda Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna krizinden en kârlı çıkan ülke, beklendiği gibi, Çin oldu.

Şimdi Trump’ın planlı ve kasıtlı saldırısıyla başlayan Venezuela krizinden en kazançlı çıkan muhtemelen yine Çin olacak. Amerika’nın hukuk tanımayan saldırganlığından korunmak isteyen ülkelerin ilk işlerinden biri, herhalde Çin’le sıcak ilişkiler kurmaya çalışmak olacak.

21. yüzyılda sömürgeciliğe soyunan Trump boyunun ölçüsünü, kendi çöplüğü gördüğü Venezuela’da almalıdır ve alacaktır.