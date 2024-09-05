Vergi borcu bulunanların (vergi yüzsüzlerinin) kamuoyuna açıklanması

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, vergi yüzsüzleri olarak tanımlanan, vadesi geçtiği halde ödenmemiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin isimlerinin Eylül sonunda kamuoyuna açıklanacağını belirtilerek, vergi borçlarını bu tarihe kadar ödemeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Vergi borçlularının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin görüşlerimi kısaca paylaşmak istiyorum.

Değişen toplum değerleri ve algısı ile yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, vergi yüzsüzlerinin açıklanmasının kamuoyunun umurunda olmadığı kanaatindeyim. Tabir yerinde ise, kimin yüzlü kimin yüzsüz olduğu vatandaşı pek ilgilendirmiyor.

Vergi borçlarını ödemeyenlere karşı bir tepkiye (Örneğin, o kişi veya firmaların mal ve hizmetlerini satın almama gibi) yol açmıyor. Konu, birkaç gün medyada yer alıyor, siyasi kutuplaşmaya bağlı olarak yazılıyor, çiziliyor, tartışılıyor, sonra unutulup gidiyor.

Bugün itibariyle, vergi yüzsüzlerinin ilan edilmesinin, borçların ödenmesine ilişkin bir kamuoyu baskısı oluşturmadığı düşüncesindeyim.

Anayasa’nın 73. maddesi gereğince, mali güce göre vergi ödemek, bir Anayasal görevdir. Bu nedenle, vergi borçlarının tahsiline ilişkin daha etkin uygulamalar hayata geçirilerek, kişi veya firmaların vergi yüzsüzü haline gelmeleri en baştan önlenmelidir. Vergi borcunu ödemeyenlere yönelik daha etkin yaptırımlar hayata geçirilmelidir.

Vergi yüzsüzlerinin kamuoyu ile paylaşılmasına elbette devam edilebilir. Ancak, bununla birlikte ekonomik ve sosyal faaliyetlerini kısıtlayıcı farklı yasal düzenlemeler hayata geçirilebilir. Ticari ve mesleki üyeliklerinin durdurulması ve işletme yönetimlerinin devri gibi tedbirler alınmalıdır.

Ve en önemlisi, adaletli bir vergi sistemi hayata geçirilerek, vergisini süresinde ödeyen sorumlu mükellefler lehine, onları onura ve teşvik edici daha çok düzenleme yapılmalıdır.

Günümüzde, “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” anlayışından epey uzaklaşıldığını ve vergi yüzsüzlerinin kamuoyuna ilanının pek işe yaramayacağını, bir meslek mensubu olarak üzülerek ifade edebilirim.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)



