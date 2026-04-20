Yanardağın yamacında gelecek mücadelesi!

Dünya bir yanardağ.

Yoksulluk, işsizlik, borçlar, göçler birer lav gibi patlıyor.

Bu volkanın altında kalmamak için diğer yandan bir avuç insan gayret gösteriyor.

Hükümetler, medya, meslek kuruluşları, sendikalar, kitle örgütleri...

Kısmen "farkında"; adeta: Pompei'nin son günlerindeyiz.

Volkanlar patlayacak...

Yanardağ tahrip ettiğimiz doğanın belki de en büyük intikamını hazırlamakta...

Böyle aval aval bakarsak, yakalanıp, yanacağız!

Ve sadece bir avuç insan ve yeryüzü yurttaşlığını hak eden değişik coğrafyalardan akademisyenler; adeta çırpınıyor:

Üstesinden gelinmeli yoksulluğun, açlığı yenmeli, temiz içme suyu ve gıda sunmalı herkese, iş vermeli gençlere, destek olunmalı üretenlere...

Bu bağlamda, bana da iletilen bültene göre;

Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen 2026 Bahar Toplantıları , aslında bu “yanardağın” içinden yükselen en net uyarılardan birini ortaya koydu.

"Önümüzdeki on yıl içinde iş gücüne katılacak tarihi büyüklükte bir -genç- nüfus dalgası geliyor ve eğer doğru politikalar tesis edilmezse, bu dalga fırsat değil, felaket olacak"...

Yani, yanardağ bir kez daha patlayacak!

Ancak mesele sadece bu değil...

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük krizlerden biri de su krizi...

Rakamlarsa ürkütücü:

4 milyar insan su kıtlığı yaşıyor;

2,1 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor:

ve bu nedenle başlanılan “W F” girişimi, sadece bir çevre projesi değil; aynı zamanda bir ekonomi ve istihdam projesi...

Evet, su varsa tarım vardır..

Tarım varsa üretim vardır..

Üretim varsa iş vardır...

Uluslararası sistemi yeri geliyor ben de yerden yere vuruyorum eleştirilerimde, ancak hakkı da teslim etmek gerek: arkada kalan dönemde doğru yönlendirmeyle;

43 milyon insan elektriğe kavuşmuş.

575 milyon insan sağlık hizmetlerine eriştirilmiş.

215 milyon kişiye sosyal koruma sağlanmış.

Elbette bunlar küçük rakamlar değil.

Ama yetmiyor.

Yanardağ orada, içinde lavlar; bekliyor!

"Yakın" gelecekte:

1 milyar genç insan iş arayacak...

Bu da, insanlık tarihinin en büyük istihdam sınavlarından biri olacak.

Çünkü 'iş yoksa";

yoksulluk artar, göç hızlanır, toplumlar kırılganlaşır, dünya istikrarsızlaşır...

Pompei olmalayım diyorsak sorunların her anlamda birbirleriyle bağlantılı olduğunu kavramalıyız...

Biraz da Türkiye’mize bakmalıyız...

Biz de bu yanardağın tam üzerindeyiz.

Genç nüfusumuz var ama iş yaratmakta / sağlamakta zorlanıyoruz.

Tarım potansiyelimiz var ama verimli kullanamıyoruz.

Enerji ihtiyacımızı çeşitlendiriyoruz ama bağımlılığımız sürüyor.

Su kaynaklarımız var ama plansız tüketiyoruz.

Yani mesele sadece küresel değil; aynı zamanda yerel.

Tercih önümüzde duruyor:

Ya kuralları netleştireceğiz, üretimi destekleyeceğiz, yatırımı teşvik edeceğiz, gençlerimize iş alanları açacağız…

Ya da bu büyük lav dalgasının altında kalacağız.

Unutmayalım:

Yanardağın eteklerinde bekleyenler ikiye ayrılıyor:

Bir yanda seyredenler,

diğer yanda çözüm arayanlar.

Ve tarih, her zaman çözümlere adananları yazmıştır.

Çırpınırdık insancıl sol bir düzen; sömürmeden üreten, ezmeden yöneten bir sistem için...

Ve çırpınmaya, yapıcı olarak savaşlara karşı savaşmaya, ekmekleri büyütüp hakça paylaşmaya katkı vermek için; bir avuç umuda umut katmak için çabalamaya devam edeceğiz; bugünden yarına, aldırmadan lavlara...

Dr. R.Bülend Kırmacı