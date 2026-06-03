Yeni Dünya Düzeni: Çipler, Enerji ve Türkiye'nin Tarihi Eşiği

Geçtiğimiz günlerde diplomasi trafiğinin en hararetli başlıklarından biri, Donald Trump’ın yanına teknoloji dünyasının modern "oligarklarını" alarak gerçekleştirdiği Çin ziyaretiydi.

Görünen o ki, sosyal medyanın parıltılı karelerinin gerisinde, küresel sistemin temellerini sarsan çok daha derin bir strateji yatıyor.

Tarih tekerrür mü ediyor yoksa kabuk mu değiştiriyor? Bu sorunun cevabı, 1945 yılının o meşhur Yalta Konferansı’nda gizli.

Milyonların öldüğü İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyayı bölüşen o üçlü masanın yerinde bugün yeni bir ikili var: Amerika ve Çin.

Ancak bu kez masada ne Sovyetler Birliği’nin mirasçısı Rusya ne de ideolojik sınır hatları bulunuyor.

Bugünün bölüşümü, yapay zekanın "beyni" sayılan çipler ve bu beyni besleyecek devasa enerji ihtiyacı üzerinden yapılıyor.

Trump’ın Çin ziyareti, aslında bir bakıma yeni bir Yalta ruhunu temsil ediyor.

Ancak bu yeni düzende, ekonomik gücü zayıflayan ve elinde nükleer silahtan başka kozu kalmayan Rusya "mahallenin kaba dayısı" rolüne itilerek dışlanmış durumda.

ABD, 19. yüzyıldan kalma Monroe Doktrini’ni adeta güncelleyerek Latin Amerika’yı kendi "ön ve arka bahçesi" olarak yeniden tahkim ediyor; Venezuela’dan Guatemala’ya kadar geniş bir hegemonya alanı kuruyor.

Buna karşılık Çin’e, o kadim stratejik sabrı ve "barut patlatmadan" büyüme geleneği içinde Uzak Doğu’da kendi etki alanını kurma alanı bırakılıyor.

Bu büyük pazarlığın en kritik halkası ise hiç şüphesiz Tayvan.

Dünya genelindeki bilgisayar çiplerinin kalbi konumundaki bu ada, yapay zekanın geleceğini belirleyecek bir "joker" niteliğinde...

Yapay zekanın dünyanın çehresini değiştireceği bir dönemde, bu çiplerin üretimi artık sadece bir ticaret konusu değil, bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda.

ABD’nin stratejisi net: Tayvan’daki üretimin bir kısmını kendi kıtasına taşıyarak güvenliği sağlamak ve ardından Tayvan üzerindeki Çin etkisine "kontrollü" bir şekilde yeşil ışık yakmak.

Ancak bu teknolojik sıçramanın görünmeyen, ama hissedilen devasa bir maliyeti var: Enerji açlığı.

Bugün dünya, geçmişin yiyecek kıtlığı korkusunu bir kenara bırakıp ciddi bir enerji kıtlığına doğru sürükleniyor.

Yapay zekanın çalışması için gereken devasa veri merkezleri (data centers), korkunç miktarda enerji tüketiyor. Yani teknoloji ve enerji, birbirini hem besleyen hem de tüketen bir "yumurta-tavuk" ilişkisine hapsolmuş durumda.

Bu noktada enerji paylaşımı, yeni dünya düzeninin en kanlı ve en stratejik cephesi olmaya aday görünüyor.

Peki, bu devler ligindeki paylaşım savaşında Türkiye nerede duruyor?

Rahmetli İsmet İnönü’nün o meşhur "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır" sözü, bugün her zamankinden daha güncel ve daha hayati bir anlam taşıyor.

Bugün gerçekten yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye, bu kartların yeniden karıldığı masada stratejik bir dönüm noktasında bulunuyor.

İlginç bir gelişme ise Avrupa kanadından geliyor.

Özellikle Almanya’nın, kendi güvenliği için 180 derecelik bir "tornistan" yaparak Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini artık resmen ve hararetle desteklemeye başlaması, jeopolitik dengelerin ne denli değiştiğinin kanıtıdır.

Ukrayna’da Putin’in saldırganlığının yarattığı korku, Avrupa’nın güvenlik mimarisini sarsarken, Türkiye’nin bu mimarideki vazgeçilmezliği en katı rakipler tarafından bile kabul edilmeye başlandı.

Yunanistan veya Kıbrıs gibi üyelerin olası vetolarının, Avrupa’nın "genel güvenlik" çıkarları uğruna büyük güçler tarafından "kulak çekilerek" bertaraf edileceği bir sürece giriyoruz.

Nihayetinde çiplerin, yapay zekanın ve enerji savaşlarının şekillendirdiği bu yeni "teknolojik Yalta" düzeninde, Türkiye’nin yerini sadece askeri gücü değil, bu yeni teknolojilere ve enerji hatlarına ne kadar entegre olabildiği belirleyecektir.

Tarih, pasif kalanları değil, zamanın ruhunu okuyup doğru safı tutanları yazar.

Türkiye, bu kez sadece bir "söz" olarak değil, bir "esas aktör" olarak o masada yerini alabilecek mi?

Yoksa sadece başkalarının kurduğu düzenin bir parçası mı olacak?

Cevap, önümüzdeki birkaç yılın stratejik hamlelerinde gizli.