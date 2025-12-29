Yıl sonu geldi; kredi kartı yıllık ücretlerine dikkat!

Yıl sonu yaklaşırken bankalar, kredi kartı hesap özetlerine (ekstrelerine) yıllık kart ücretlerini yansıtmaya başlamıştır. Bu nedenle tüketiciler, kredi kartı ekstrelerini mutlaka kontrol etmeli ve yıllık kart ücreti yansıtılıp yansıtılmadığını incelemelidir.

BANKALAR KREDİ KARTI YILLIK AİDATI (ÜCRETİ) ALABİLİR Mİ?

Kredi kartlarından yıllık ücret alınması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan ve 03 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yasal hale gelmiştir.

Ancak kredi kartlarından yıllık ücret alınabilmesi, bankalara sınırsız bir tahsil yetkisi vermemektedir. Kart aidatı alınabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar şunlardır:

1-Kredi kartının fiilen kullanılıyor olması,

2-Kredi kartının 180 gün (6 ay) süreyle hareketsiz kalmamış olması,

3-Alınacak kart aidatı tutarının makul olması,

4-Kart sahibinin bilgilendirilmesi, ücretin müzakere edilmesi ve onayının alınması.

BANKALAR AİDATSIZ KREDİ KARTI SUNMAK ZORUNDADIR

Yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri gereğince bankalar, kart sahibinin talep etmesi halinde, normal kredi kartının sahip olduğu limit ve özelliklere sahip aidatsız kredi kartını müşterilerine sunmak zorundadır. Bu nedenle yıllık kart aidatı ödemek istemeyen tüketiciler, bankalarından aidatsız kredi kartı talep edebilirler.

KART AİDATI İADESİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYELİM

Kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin dolandırıcılık amacıyla gönderilen SMS mesajlarına, sosyal medya reklamlarına ve bu mesajların yönlendirdiği linklere itibar edilmemelidir. Söz konusu linklerin açılması halinde, yüksek tutarlı cep telefonu faturalarıyla karşılaşılabileceği gibi, kişisel bilgileriniz kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek dolandırıcılık riski de doğabilir.

KART AİDATI İPTALİ VEYA İADESİ İÇİN BANKANIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ

Bazı bankalar, kredi kartının belirli süre kullanılması veya aylık belirli tutarda harcama yapılması taahhüdü verilmesi halinde, tahsil ettikleri kart aidatını iade edebilmekte ya da para puan yükleyebilmektedir. Bu nedenle bankanızın müşteri hizmetleri ile görüşmenizde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca, sizinle müzakere edilmeden ve onayınız alınmadan tahsil edilen yıllık kart ücretlerinin iadesi amacıyla, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüketiciler Derneği olarak, kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerin tamamen kaldırılmasını ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Yıl sonu yaklaşırken, kredi kartı ekstrelerinizi mutlaka kontrol etmenizi ve bankanız ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Tüketicilerimizin ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)