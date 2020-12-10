Yıl Sonu Yaklaşıyor Para Puanlarınızı Kontrol Etmeyi Unutmayın...

Dün bir havayolu şirketinden gönderilen mesajda, 31.12.2020 tarihine kadar kullanmam gereken uçuş milleri hatırlatılarak, bu tarihten sonra bazı millerimin geçerliliğini yitireceği bildiriliyordu. Genelde yıl sonları gönderilen bu mesajlarla, hem bilgilendirme yapılıyor, hem de alışveriş teşvik ediliyor.

Havayolu seyahatleri ve akaryakıt harcamaları başta olmak üzere, alışveriş ya da uçuşlar sonrası kazanılan miller ya da para puanlar, ikinci yılın sonunda geçerliliğini yitirebilmektedir. Firmaların müşteri hizmetleri politikasına göre bu süreler değişebilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda banka kredi kartlarıyla yapılan alışverişler sonrası kazanılan para puanların yıl sonlarında geçerliliğini yitireceği gündeme gelmiş, birçok banka bunun geçerli olmadığını, para puanların sonraki yıla devrettiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Daha çok sadakat kartı ya da firma kartı diye tanımlanan kartlarda biriken para puanlar, yıl sonlarında geçerliliğini yitirebiliyor. Aynı şekilde, süreli hediye çekleri de, bir yılın sonunda geçersiz hale gelebiliyor.

Yaklaşan yıl sonu nedeniyle, ekonomik menfaatlerimizin korunması açısından kredi kartları ya da firma kartlarımızda biriken para puanlar ile uçuş millerimizi kontrol etmekte yarar bulunmaktadır. Firmaların müşteri hizmetleri yetkilileri ile görüşüp ya da firmaların web sayfalarını ziyaret ederek, biriken puanlarımızı, millerimizi öğrenebiliriz.

Biriken para puanlarımızı, uçuş millerimizi veya hediye çeklerimizi, ihtiyaçlarımıza en uygun mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanabiliriz.

Sağlıklı ve mutlu, güzel bir gün temennisiyle, saygı ve sevgilerimle.02.12.2020

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.