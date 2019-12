Yıl sonu yaklaşıyor, para puanlarınızı kullanıyor musunuz ?

Geçtiğimiz günlerde bir hava yolu şirketinden gönderilen sms mesajında, uçuş sonrası kazanılan puanların (uçuş milleri) bir kısmının 31.12.2019 tarihi itibariyle geçerliliğini yitireceği belirtilerek, yıl sonuna kadar kullanmam konusunda uyarıyordu.

Önceki yıllarda benzer mesajları bazı bankalar göndermiş, kredi kartlarında biriken para puanların yıl sonuna kadar kullanılması gerektiği bildirilmişti. Bu konunun kamuoyu gündemine gelmesi sonrası, bazı bankalar aksine açıklama yaparak, kredi kartlarındaki puanların yıl sonunda geçerliliğini yitirmeyeceği, sonraki yıllara devredeceğini duyurmuştu.

Günümüzde, artan ticari rekabet ile birlikte müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Özellikle sadık müçteri ve düzenli ödemede bulunan müşteri, işletmeler ve bankalar tarafından tercih edilmektedir. Bu kapsamda firmalar, müşterilerine çeşitli firma kartları vermekte, bu kartların kullanımını teşvik etmek ve müşteri bağlılığını sağlamak amacıyla, bu kartlar kullanıldıkça (Harcama yapıldıkça) para puanlar, çeşitli hediyeler yüklenmektedir. Örneğin, hava yolu şirketleri uçuş milleri, bankalar ve akaryakıt şirketleri para puanlar vermektedir. Şahsen, özellikle kredi kartı ile yaptığım akaryakıt harcamalarımda, akaryakıt firmalarının kampanyalarını takip ediyor, mümkün olduğunca para puanlar kazanıp, bu para puanları akaryakıt alırken kullanma yolunu seçiyorum.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre ülkemizde kredi kartı sayısı 68 milyonu, toplam banka kartı sayısı ise 160 milyonu aşmış durumda. Akaryakıt firması, giyim mağazası, müzik marketler gibi işletmelerin verdiği firma kartlarının sayısını ise bilmiyoruz.

Yaklaşan yıl sonu nedeniyle, kartlarda biriken puanların kamuoyu gündemine taşınıp, sizleri bilgilendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum.

BANKA VE FİRMALAR KART SAHİPLERİNİ SÜRESİNDE BİLGİLENDİRMELİDİR

Günümüzde internet ve akıllı telefon kullanımı ile birlikte, elektronik iletişim ve elektronik iletiler (e-posta, sms mesajları gibi) günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunuyor.

Bankalar başta olmak üzere, kredi kartı, mağaza kartı, alışveriş kartı veren tüm firmalar, müşterilerini süresinde bilgilendirerek, yıl içerisinde biriken para puanlarının tutarı ile bu puanların kullanım süreleri konusunda sürekli bilgilendirme yapmalıdır.

Özellikle, yıl içinde biriken para puanların sonraki yıllara devredip-devretmeyeceği ve son kullanma tarihleri bildirilmelidir.

BİZ NE YAPMALIYIZ?

Her birimiz cebimizde birden fazla kredi kartı veya mağaza kartı taşıyoruz. Vatandaş olarak, bu kartları üreten firmaların bizlere sağladığı ekonomik avantajlardan yararlanmak, bilinçli birer tüketici olarak her birimizin hakkıdır. Bu amaçla, öncelikle bu kartlarda biriken puanlarımızı sürekli kontrol etmeli, puanlarımızı öğrenmeliyiz.

Bankalar ve bazı firmalar, her ay gönderdikleri ekstrelerde, biriken puanları bildiriyorlar. Ekstrelerimizi kontrol ederek, müşteri hizmetleri ile görüşerek, gerektiğinde alışveriş anında sorarak puanlarımızı öğrenmeliyiz. Bu puanların geçerlilik (son kullanma) tarihlerini öğrenerek, puanlarımızı süresinde kullanmalı, bu puanlarla ihtiyaçlarımıza en uygun mal ve hizmetleri satın almalıyız.

SONUÇ OLARAK,

Bilinçli birer tüketici olarak, aylık gelirimize, aile bütçemize uygun, ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın almak ve tasarruflu davranmak hepimizin önceliğidir. Bu nedenle, yaklaşan yıl sonu nedeniyle, kartlarımızda biriken para puanları mutlaka kontrol ederek, geçerliliğini yitirecek para puanlarımızı değerlendirmeliyiz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 12 Aralık 2019

