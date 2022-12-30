Yılbaşı alışverişlerine dikkat

Yılbaşı nedeniyle hediyelik eşya, konaklama, seyahat, yeme içme ve eğlence gibi mal ve hizmetlere talepler artmaktadır. Mal ve hizmet alışverişlerinde yoğunluk yaşanmakta, bu dönemde özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde artış görülmektedir. Yılbaşı alışverişlerinde, aşağıda belirtilen konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır.



UCUZ MAL VEYA HİZMET SATIŞI YAPAN İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT!

Artan mal ve hizmet fiyatları nedeniyle tüketiciler, daha uygun fiyatla mal ve hizmet satan işletmeleri tercih etmektedir. Kötü niyetli bazı satıcılara karşı özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmak gerekmektedir. Mal ve hizmet fiyatlarını düşük gösterip, tüketicilerin ilgisini çeken, sonrasında hiç mal göndermeyen, düşük kaliteli mal gönderen ya da başka ürünler gönderen firmalara rastlamaktayız. Tüketicilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken kurumsal firmaları tercih ederek, düşük fiyat oyununa gelmemelidir.



CAYMA HAKKI İADELERİNDE KARGO ÜCRETİ ÖDEMEYELİM…

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunmaktadır. Bazı firmalar, mal iadelerinde kargo ücreti talep ederek, tüketicileri mağdur etmekte, iadelerde güçlükler çıkarmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler gereğince, cayma hakkının kullanılması halinde tüketicilerin kargo ücreti ödeme mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ürün iadelerinde kargo ücreti ödenmemelidir. Kargo ücreti talep eden firmalar hakkında Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunabilir. 2022 yılında 30 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda (maddi zararlarının tazmini için) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.



YENİ YILA PİŞMANLIKLA GİRMEYELİM…

Tatil ve konaklama amaçlı hizmet satın alırken veya yeme içme, eğlence işletmelerinde rezervasyon yaptırırken, sahte web sitelerine ve korsan eğlence organizasyonlarına karşı dikkatli olmalıyız. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan reklam ve satışlara, gönderilen mesajlara karşı daha temkinli olmak gerekmektedir. Kurumsal olmayan, yasal kayıt ve turizm belgeleri bulunmayan kişi ve firmalara asla havale, EFT yapmamalıyız. Yeni bir yıla eğlenerek, dinlenerek girelim derken, mağdur olmayalım. Sonra pişmanlıklar yaşamayalım.

Gönlünüzce güzel bir yeni yıl diliyorum. Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)