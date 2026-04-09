Yine Finlandiya, Yine Devrim!..

Finlandiya… Yine karşımızda. Sessiz, mütevazı ama derin bir devrimle…

Bir ülke düşünelim ki… Ne rahatsız edici gürültü yapıyor, ne kaba propaganda.

Ancak belki de dünyayı adım adım değiştiriyor.

Cep telefonunda…

Bir dönem Nokia ile zirveye çıktı.

Eğitimde… Dünya'ya örnek oldu, çocuklarını yarış atına değil düşünen bireylere dönüştürdü.

Refahta… Sadece gelir değil; yaşam kalitesi, güven, eşitlik ve huzuru birlikte inşa etti.

Ve şimdi…

Yeni bir eşikteyiz.

Finlandiya… Elektriği görünmez kılıyor!

Evet yanlış okumadınız…

Kabloların olmadığı bir enerji çağının kapısını aralıyorlar.

Aalto University ve Helsinki’deki araştırma merkezleri… Uzun yıllardır teoride kalan bir hayali gerçeğe dönüştürdü:

Kablosuz elektrik …

Resonant coupling ve “acoustic wire” teknolojisiyle;

Enerji havadan taşınıyor .

Bugün için o küçük adımlar:

*Endüstriyel sensörler, *küçük cihazlar,

*medikal implantlar…

Peki ya yarın?

Yarın bu gelişme, fişlerin ortadan kalktığı bir dünya demek.

Düşünelim… Kalp pili değişimi için ameliyat yok.

Düşünelim… Fabrikalar kablosuz çalışıyor.

Düşünelim… Şehirler görünmeyen enerji ağlarıyla örülü.

Bu...

Enerjinin demokratikleşmesi demek.

Daha da ötede...

Erişimin kolaylaşması, maliyetin düşmesi demek.

Ve de en önemlisi…

İnsanın merkeze alınması demek.

İşte tam burada…

Benim yıllardır savunduğum

“insancıl sol” yaklaşımın bir örneği beliriyor.

Çünkü gerçek refah …

Erişilebilir sağlık, kaliteli eğitim, güvenli şehirler ve insana yakışır bir yaşamdır.

Finlandiya’nın yaptığı da budur; Teknolojiyi insan için üretmek.

Hatırlayalım… "Beyaz Zambaklar Ülkesinde"

Mustafa Kemal Atatürk neden bu kitabı okullara önerdi?

Çünkü bir milletin nasıl ayağa kalktığını anlatıyordu.

Bugün ise…

O hikâye devam ediyor.

“Wi-Fi for energy” dedikleri şey, yeni bir adım, görünmeyen bir kıvılcımdır…

Finlandiya bize şunu söylüyor:

Bilime dayalı yönetim, eşitlikçi özgürlükçü toplum, sonuçta insancıl halkçı sistemler refahın, aydınlığın, sürdürülebilirliğin adıdır!

Son söz şu olsun:

Gelecek… Boş beleş gürültü yapanların değil, hakça ve insanca çalışanların olacak...

Ve o "gelecekte"…

Kablolar değil, akıl ve vicdan belirleyici olacak.

Ve bu güzel ülkeyle güzel ülkemin her alanda işbirliği, dostluk ve dayanışma geliştirmesini dilerim.

Dr. R.Bülend Kırmacı

