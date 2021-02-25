134 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Van Gogh'un Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığı dönemde yaptığı "Montmartre'da Bir Sokak Manzarası" adlı tablo bir asır sonra gün yüzüne çıktı. Ünlü ressamın tablosu 70 milyon TL'ye Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Hollandalı ressamın 1886-87 yıllarında kardeşi Theo ile yaşadığı dönemde yaptığı resim, 1920'de Fransız bir aile tarafından satın alındığından beri sergilenmedi.

Batı dünyası sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti Paris'in yerleşim yerlerinden Montmarte'deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak.

Hiç bir yerde sergilenmeyen 134 yıllık "Scène de rue à Montmartre" tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara (70 bin TL) Sotheby's Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Söz konusu eser, Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.

Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.

O tarihe kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek tablonun, 5 ile 8 milyon Euro arasında alıcı bulması bekleniyor.

2017 yılında Van Gogh'un 1889 tarihli bir tablosu New York'taki Christie's Müzayede Evinin düzenlediği açık artırmada 81 milyon dolara alıcı bulmuştu.