14. Uluslararası Taşkent Film Festivali Eylül ayına damga vuracak

Dünya sinema camiasının en görkemli film festivallerinden olan Taşkent Film Festivali, 13-18 Eylül 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek. Görkemli festivale Türkiye’den de önemli isimler katılacak.

Tarihi 1970’lere değin uzanan, gerek Asya Bölgesinin gerekse dünyanın en görkemli film festivallerinden olarak gösterilen Taşkent Film Festivali’ne bu yıl 40 farklı ülkeden sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar ve devlet yöneticileri katılacak.

Festival’de Türkiye’ye özel gece düzenlenecek

Türk Film Yapımlarının ilgi ile takip edildiği festivalde, Türk Sineması için özel bir gece de düzenlenecek. Festivale Türkiye’den; Burak Özçivit, Tuba Ünsal, Azra Akın, Nurgül Yeşilçay, Serdar Gökhan, Derda Yaşır Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi oyuncular ile Yönetmen Umut Mete Soydan ve Nazif Tunç ile sektörden bazı senarist ve yapımcılar da katılacak.

Festival hakkında konuşan Özbekistan Sinema Ajansı, Uluslararası Bölümü Türkiye -Azerbaycan Koordinatörü Takhirov Sirojiddin festivalin önemine vurgu yaparak; “Taşkent Uluslararsası Film Festivalimiz tüm dünya sinema sektörü tarafından ilgi ile takip edilen bir festival. Her geçen yıl da bu ilginin arttığını mutlulukla görüyoruz. Festivalimize dünyanın bir çok bölgesinden sinema profesyonelleri geliyor ve bu arada önemli görüşmeler, etkinlikler ve hatta iş birlikleri yapılıyor. Türkiye ise festivalimizin en önemli ülkelerinden biri. Çünkü hem halkımız Türk Sinemasını her anlamda çok ve ilgiyle yakından takip ediyor hem de Türk Sineması gerek teknik gerekse içerik olarak dünyanın en başarılı sinemalarından biri haline gelmiş durumda. Biz de bu anlamda Türkiye ile olan iş birliklerimizi artıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT ile ve bazı özel TV Kanalları ile ortak yapımlar üzerinde çalışıyoruz.

Özbekistan Sinema Ajansı Başkanı

Bu anlamda iki ülkenin ortak kültürünün ve geleceğini anlatan filmler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizi filmi ile Türkiye – Özbekistan ortak yapımı olarak hayata geçecek 4 farklı dilde hazırlanacak “Doğudan Batıya Kültür Yolu Özbekistan Belgesel Filmi” bunlardan bazıları. İnanıyorum ki bu festival ve yeni işbirliklerimiz iki ülkenin sinemasına ve ortak kültürümüzün ve tarihimizin daha çok tanıtılmasına büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.

14.Taşkent Uluslararası Film Festivali, eş zamanlı olarak bir çok ülkeden canlı yayınlar ile de takip edilebilecek.