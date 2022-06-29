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2 bin 300 yıllık Eros görücüye çıktı

2 bin 300 yıllık Eros görücüye çıktı

1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesindeki arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin 300 yıllık 'Eros' figürü ilk kez sergiye çıkarıldı.

Yunan mitolojisinde 'Ares' ile 'Afrodit'in oğlu olan, aşk ve şehveti temsil eden 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık kulp figür, 1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulundu.

Helenistik döneme ait ve 4,5 santimetre yüksekliğe sahip olan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış kulp, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda, cam fanusta ilk kez sergilenmeye başlandı.

İzmir Müze Müdür Yardımcısı İhsan Tercan, "Çok önemli buluntu. 2 bin 300 yıllık. Bir kaba ait kulp. Helenistik döneme ait eser. Mitolojide aşkın tanrısıdır. Esere ilgi çok güzel. Okulların da tatil olmasıyla yoğun ziyaret var. Yaz mevsiminin etkisiyle de yabancı konuklarımız da müzeyi ziyaret ediyor" dedi.

 

 

Etiketler eros eros heykeli 2 bin 300 yıllık sergi
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