2 yeni güçlü film geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı Sinema Filmi ve Belgesel Film Destekleri açıklandı. Bu kapsamda 57 filmin jüri tarafından desteklenmesine karar verildi. Yüzlerce film başvurusu arasından 30 belgesel film ve 27 uzun metraj filmin finalde desteklenmeye hak kazandığı yapımlar arasında öne çıkan önemli filmler ve yönetmenler de var.

Uzun Metrajda Nuri Bilge Ceylan

Türkiye’ye Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü olmak üzere, bir çok ödül kazandıran Nuri Bilge Ceylan, yeni projesi Yorgun Güneş ile desteklendi. Film, Ankara’da yaşayan bir babanın, sahil kasabasında yaşayan kızı ve torununu ziyaretinde yaşadıklarını ve aile içi çatışmaları konu alıyor. Filmde Pınar Deniz, Osman Sonant ve Altan Erkekli gibi başarılı oyuncunun da yer alması planlanıyor.

Umut Mete Soydan - Nuri Bilge Ceylan

Belgesel Filmde Umut Mete Soydan

Belgesel film kapsamında ise son yıllarda yaptığı ve bir çok ülkede gösterilen belgesel filmlerle tanınan, Türkiye’ye dünya 2.liği başta olmak üzere bir çok ödül kazandıran yönetmen Umut Mete Soydan’ın Fay filmi öne çıkıyor.

Film, Türkiye’nin deprem gerçeğini ve bu konuda Asya’nın en doğu ülkesi olan Japonya ile Türkiye kıyaslamasını ve bu konuda yapılabilecekleri konu alıyor.

Animasyon Filmlere de Önemli Destek

Sinema Genel Müdürlüğü’nün 2026 destek programında dikkat çeken başlıklardan biri de animasyon film projelerine verilen destekler oldu. Son yıllarda dün dünyada artan teknolojik gelişmeler ile ivme kazanan animasyon sektörü, artık yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; uluslararası sinema alanında rekabet eden bir alan haline geliyor.

Bu yıl; “Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar”, “Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot” ve “Şeker Fareler – Başlangıç” gibi animasyon film projeleri de desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı.