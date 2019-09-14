23. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurt dışından 12, Türkiye’den 13 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki kampanyası hayat ters yüz olarak belirlendi. Festival bu yıl sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla “Sahne neresi?” ve “Oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt arıyor.

14 Eylül Cumartesi günü satışa çıkan 23. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri internetten ve İKSV’nin ana gişesinden satın alınabiliyor. 15 TL’ye satılan sınırlı sayıdaki öğrenci biletleri ise öğrenci kimliği ibraz edilerek yalnızca ana gişe İKSV’den alınabilecek.

