23. Tiyatro Festivali başlıyor

Festivalde yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Festivalde uluslararası yapımlarda, Yevgeni Onegin, TrapTown, Her Yol Kuzeye Çıkar, Sirk, İran Konferansı, Being Faust, Temiz Şehir, Daha Da Beter, Seslenen Parçalar, Tarihe Not Düşmek, Kayıp Kimlik, Ionesco Dosyası gibi yapımlar yer alıyor.

Yerli yapımlarda ise; Bak Sen, Barakalar ve Saraylar, Bir Şey, Dostlar Tiyatrosu, Dünyanın Ortasında Bir Yer, IO, Kadar, Kaldırım Serçesi, Kedi Kedi, Narin Napalım, Sahibinden Kiralık, Tahran Rüyası, Ver Parayı, Yangınlar yer alacak.

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya verilecek.