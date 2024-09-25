79. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhuriyet gazetesi kurucusu adına verilen Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları belirlendi. Seçici kurullar 248 yapıtı değerlendirerek 6 dalda 6 yapıta ödül verdi.

2024 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 79’uncusu düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 6 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33, fotoğraf dalında 10 olmak üzere toplam 248 yapıtın değerlendirildiği 79. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Hidayet Karakuş, “Öykü” dalında Emrah Öztürk, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Sercan Ünsal, Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu, “Karikatür” dalında Cem Koç, “Şiir” dalında Elçin Sevgi Suçin

79. Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.

KARİKATÜR

Seçici kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan “Karikatür” dalında bu yıl ödül Cem Koç’un adalet konulu yapıtına verildi.

ROMAN

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Hidayet Karakuş’un “Bana Bir Resmini Yolla” adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Özcan Karabulut’tan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödülün bu yıl Emrah Öztürk’ün “Evine Dönemeyen Adam” adlı yapıtına verilmesine karar verildi.

ŞİİR

“Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurul tarafından ödülün Elçin Sevgi Suçin’in “51. Bölge” adlı yapıtına verilmesi kararlaştırıldı.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI

Seçici kurulu Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünün bu yıl, Sercan Ünsal’ın “Köy Enstitüleri-Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu (Cilt I-II)” ve Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu’nun çalışması “Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri-Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy” kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.

FOTOĞRAF

Seçici Kurulu, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız, Dr. Ersin Turan, Güven Baykan, Uğur Demir ve Vedat Arık’tan oluşan “Fotoğraf” dalında aday yapıtlar arasında oyçoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmemiştir.