Afişte ustalara büyük ayıp

Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrollerinde yer aldıkları 'Kafalar Karışık' isimli filmin afişi eleştiri oklarının hedefi oldu. 2. sayfa programına konuk olan filmin başrol oyuncularıysa ustaların bu durumdan rahatsız olmadıklarını, filmde onlardan çok şey öğrendiklerini söylediler.

Çektikleri videolarla sosyal medyada fenomen olan Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrollerinde yer aldıkları 'Kafalar Karışık' isimli film 7 Aralık'ta vizyona girecek. Fakat film daha yayınlanmadan afişi nedeniyle eleştirilerin odağına oturdu.

Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç gibi isimlerin afişte çok gerilerde kalması eleştirilere neden oldu.

2. sayfa programına konuk olan filmin başrol oyuncularıysa ustaların bu durumdan rahatsız olmadıklarını, filmde onlardan çok şey öğrendiklerini söylediler.