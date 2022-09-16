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Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri, tiyatro ve sinema oyuncuları Müjdat Gezen ile Hale Soygazi’ye verildi. Gözünden ameliyat olduğu için törene katılamayan Gezen'in ödülünü, oyuncu Erkan Kolçak Köstengil aldı.

Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 29’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Meltem Cumbul'un sunduğu törene, kent protokolü ile çok sayıda sinema ve tiyatro sanatçısı katıldı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza'nın bir marka olduğunu belirterek, "Adana kültür, sanat kentidir. Tarihini lezzete vermiş, kurtuluşun kentidir. 12 Eylül iyi ki denk geldi. Darbelere karşı olduğumuzu sanat yoluyla göstermiş olduk" dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ

Konuşmanın ardından, ödüle layık görülen Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'nin sanat hayatlarına ilişkin video gösterimleri yapıldı. Gözünden ameliyat olduğu için törene katılamayan sanatçı Gezen, video yoluyla festival katılımcılarına hitaben konuştu ve teşekkür etti. Gezen'in ödülünü, oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, Cahit Berkay'ın elinden aldı. Hale Soygazi'ye ise ödülünü Halil Ergün verdi.

Tören, Fahir Atakoğlu ve Sena Şener konseri ile son buldu. 

DHA

Etiketler altın koza onur ödülleri
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