Altın Küre tarihinde bir ilk

Dün, bu yıl 78. kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları resmi olarak açıklandı. The Hollywood Foreign Press Association tarafından değerlendirilerek seçilen adaylıkların açıklanmasıyla Altın Küre Ödülleri tarihinde ilk kez, En İyi Yönetmen kategorisinde birden fazla kadın aday gösterildi. Chloé Zhao (Nomadland), Emerald Fennell (Promising Young Woman) ve Regina King (One Night in Miami) En İyi Yönetmen kategorisinde aday gösterilerek Altın Küre tarihine geçti.

En İyi Yönetmen kategorisindeki aday filmler şöyle: David Fincher - "Mank", Regina King - "One Night in Miami", Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7", Chloe Zhao - "Nomadland", Emerald Fennell - "Promising Young Woman".

Beyazperde'nin aktardığına göre, 1984'te "Yentl" filmiyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan tek kadın Barbra Streisand The Hollywood Repoter'a yaptığı açıklamada, "Beş yönetmenden üçünün kadın olması ve Altın Küre'ye aday gösterildiklerini görmek beni çok mutlu ediyor. Çok gecikti" ifadelerini kullandı. Streisand, 1992'de "The Prince of Tides" için ikinci kez En İyi Yönetmen kategorisinde aday olduğunda, kategoride iki kez aday gösterilen tek kadın unvanını da aldı. Ava DuVernay, 2015'te Selma'daki çalışmasıyla aday gösterilen son kadın yönetmen oldu. DuVernay ve Streisand'la birlikte, diğer kadın yönetmen adayları Jane Campion, Sofia Coppola ve Kathryn Bigelow oldu.

Altın Küre Ödül Töreni, 28 Şubat'ta, çift eksenli olarak Tina Fey ve Amy Poehler'in ev sahipliğinde, sanal olarak gerçekleştirilecek.