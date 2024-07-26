Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Geçen yıl iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstlenecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali geçen yıl Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilmişti.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan festivalin Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'in üstleneceği duyuruldu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist sayın Ferzan Özpetek üstlenecektir. Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan, Altın Portakal'dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü de alan usta sinemacı Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığını duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.