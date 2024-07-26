  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kültür Sanat
  4. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu
Güncelleme:

Geçen yıl iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstlenecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali geçen yıl Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilmişti.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan festivalin Ulusal Film Yarışması jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'in üstleneceği duyuruldu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist sayın Ferzan Özpetek üstlenecektir. Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan, Altın Portakal'dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü de alan usta sinemacı Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığını duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Altın Portakal Film Festivali ferzan özpetek jüri jüri başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı