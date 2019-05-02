Aşgın’dan ''Baltacı Mehmet Ve Katerina'' Müzikaline Destek Sözü

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Mebet, Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Ali Özdemir, Bilal Çevrim ve Nihat Karalar katıldı.

Ziyarette Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi üyesi Bilal Çevrim, cemiyet olarak bu güne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında başkan Aşgın’a bilgiler vererek Prut Zaferi’nin önemli isimlerinden Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatının anlatıldığı “Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikalinin Osmancık’ta bulunan tiyatro salonunun talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek Çorum’da sahnelenmesi konusunda destek istedi.

Çevrim, müzikalin senaristi Türker Kurugül, yönetmeni Celal Bıyıklı ile 120 kişilik kadro tarafından, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle ilkinin Bursa’da sahnelendiğini, müzikalde Osmancık, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi’nden de sıklıkla bahsedildiğini belirtti.

Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Yunanistan’ın Limni Adası’ndaki mezarının memleketi Osmancık’a taşınması için çalışma başlattıklarını söyleyen Çevrim 1712 yılında Midilli Adası’na sürgün edilen Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının bulunduğu adada 3-4 gün boyunca incelemeler yaptığını anlattı.+

Cemiyet başkanı Bilal Çevrim, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a Limni Adası’ndaki incelemeleri sırasında Baltacı Mehmet Paşa’nın Osmancık’ta yaptırdığı çeşmelerin aynısının orada da var olduğunu, ancak Limni Adası’nın kalesinde yeraltı şehrine inen merdivenlerde bir takım mezar taşlarını merdiven olarak kullandıklarını anlatarak mezarın Türkiye’ye Osmancık’a getirilmesi konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, cemiyetin konuyla ilgili yaptığı çalışmaları ilk ağızdan dinleyerek Çorum Valiliği koordineli müzikalin Çorum’da sahnelenmesi için belediye olarak gerekli olan desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim verilen destek sözü için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti, Pirinç Kolonyası ve müzikalin senaryosunu hediye etti.