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  3. 08 Ocak 2019 12:05

Bakan açıkladı ! Sinemadaki krizi bitirecek düzenleme

Yapımcılar ile salon işletmecileri arasında yaşanan krizle ilgili konuya Kültür ve Turizm Bakanlığı el attı. Bakan Nuri Ersoy, ''Meclis’e önerilerimizi gönderdik. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak'' dedi.

Bakan açıkladı ! Sinemadaki krizi bitirecek düzenleme
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Sinemada yaşanan kriz hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Promosyonlar içinde bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış bunu da düzenlememiz gerekiyor. Bunun eşit sağlanması gerekiyor. Meclis’e önerilerimizi gönderdik, tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağılıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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sinema , turizm bakanı , nuri ersoy
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