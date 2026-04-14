  4. Bakanlıktan 232,5 milyon TL'lik dev destek

Bakanlıktan 232,5 milyon TL'lik dev destek

Bakanlıktan 232,5 milyon TL'lik dev destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için kesenin ağzını açtı! 27 uzun metrajlı filme ve 30 belgesel projesine toplamda 245 milyon lirayı aşan dev bir kaynak sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 27 uzun metraj film projesine toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor" denildi.

USTA YÖNETMENLER VE YENİ İSİMLERLE DESTEK

Desteklenen projeler arasında, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Yorgun Güneş'in de yer aldığı belirtilen açıklamada, "Altın Palmiye ödüllü yönetmenin projelerine verilen destek, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırma hedefinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, hem deneyimli yönetmenlerin üretimini sürdürmesini hem de yeni kuşak sinemacıların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor. Bakanlığın 2026 destek programında dikkat çeken başlıklardan biri de animasyon projelerine verilen güçlü destek oldu. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü, artık yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; uluslararası pazarda rekabet eden bir alan haline geliyor. Kurulda; 'Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar', 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Şeker Fareler-Başlangıç' ve 'Son Peygamber-Hicret' adlı projeler de toplantıda desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı. Bakanlık, animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar geniş bir üretim zincirini destekleyerek sektörün bütüncül gelişimini hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

BELGESEL FİLMLERE DESTEK

Belgesel sinemaya olan desteğin bu yıl da devam ettiği belirtilerek, "2026 Mart ayında alınan kararla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira destek aktarıldı. Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler bu yıl geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösterdi" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye toplam 302 milyon lira destek sağlandı. Bu desteklerle, daha şimdiden geçtiğimiz yıl verilen destek rakamlarına ulaşılmış oldu. Sinema Genel Müdürlüğünün 2026 yılı destek politikası; yalnızca sayısal artışı değil, nitelikli üretimi, uluslararası başarıyı ve sektörün tüm bileşenlerinin birlikte güçlenmesini esas alıyor. Artan destek miktarı ve çeşitlenen proje başlıklarıyla Türk sineması, hem içerik üretiminde hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırma yolunda yeni bir eşiğe taşınıyor. Bakanlık tarafından sinema sektörüne sağlanacak destekler artarak devam edecek. Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazım ve proje geliştirme türlerindeki projelere verilecek destekler görüşülecek olup, ekim ayı içerisinde de uzun metraj, çekim sonrası ve ortak yapım türündeki projelere verilecek desteklere karar verilecek." (DHA)

DHA

Etiketler Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sinema desteği nuri bilge ceylan Yorgun Güneş film uzun metrajlı film animasyon belgesel film yapım desteği sektör hibe
