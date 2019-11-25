''Baltacı Mehmet ve Katerina'' müzikali Çorum’a getirilecek

Eseri kaleme alan Türker Kurugül’ün aynı zamanda başrol oyuncusu olduğu müzikali Celal Bıyıklı yönetmiş, kalabalık kadronun 17. yüzyılı yansıtan kıyafetleriyle görsel bir şölene dönüşen müzikal, sanatseverlerin büyük ilgisini çekmişti.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, müzikalin Çorum’da sahnelenebilmesi için Vali Mustafa Çiftçi ile görüşerek desteğini istedi. Vali Çiftçi de, A.B. ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörlüğü üzerinden, girişimin desteklenmesi için tüm kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

Bilal Çevrim, Çorum Valiliği’nin ve Çorum Belediyesi’nin destekleriyle dev müzikalin Çorum’da sahnelenmesinin mümkün olabileceğini anlatırken, Osmancık Belediyesi nezdinde yaptıkları girişime ise olumlu karşılık alamadıklarını belirterek, sponsorluk bedelinin 20 bin lirasını Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.