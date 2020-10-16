''Bir Annenin Günahı'' dizisi hakkında açıklama

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Mehmet Aslantuğ pandemi öncesi çekimlerine başladığı Bir Annenin Günahı dizisini neden bıraktığını açıkladı. Yerine Musa Uzunlar'ın geçtiği Aslantuğ şunları söyledi:
Sete çıktıktan kısa bir süre sonra covid 19 salgını nedeniyle durdurulan “Bir Annenin Günahı” adlı tv dramasına; zaman darlığı, başka bir proje hazırlığım ve bağlantılı nedenler dolayısıyla aktör olarak katılabilmem mümkün olmamıştır. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği çalışmada, başta sevgili Özge Özberk olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik kadroya başarılar diliyorum. Yolları açık, sağlıkları, huzurları daim olsun. Sevgi ve saygılarımla,
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol