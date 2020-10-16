''Bir Annenin Günahı'' dizisi hakkında açıklama

Mehmet Aslantuğ pandemi öncesi çekimlerine başladığı Bir Annenin Günahı dizisini neden bıraktığını açıkladı. Yerine Musa Uzunlar'ın geçtiği Aslantuğ şunları söyledi:

Sete çıktıktan kısa bir süre sonra covid 19 salgını nedeniyle durdurulan “Bir Annenin Günahı” adlı tv dramasına; zaman darlığı, başka bir proje hazırlığım ve bağlantılı nedenler dolayısıyla aktör olarak katılabilmem mümkün olmamıştır. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği çalışmada, başta sevgili Özge Özberk olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik kadroya başarılar diliyorum. Yolları açık, sağlıkları, huzurları daim olsun. Sevgi ve saygılarımla,