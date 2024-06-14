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Bir kayıp medeniyetin izleri daha keşfedildi ait antik taş keşfedildi

Bir kayıp medeniyetin izleri daha keşfedildi ait antik taş keşfedildi
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İspanya’daki arkeologlar yakın zamanda Rosetta Taşı’ndan yaklaşık 400 yıl öncesine tarihlenen, üzerinde alfabe yazılı olan eski bir kaya levhasını ortaya çıkardı.

Fox News’in haberine göre güneybatı İspanya’daki keşfin antik Paleo-Hispanik Tartessos uygarlığıyla ilişkili olduğuna inanılıyor ve bu, halk arasında bir alfabenin varlığının yalnızca üçüncü kanıtı.

 Bu uygarlık, yüzyıllar boyunca kalıntıların azlığı nedeniyle ‘kayıp’ bir toplum olarak kabul ediliyor.

Badajoz eyaletine bağlı Casas del Turuñuelo’daki bir arkeolojik alanda keşfedilen yaklaşık 20 santimetre kayanın M.Ö. 600 kadar erken bir tarihte yontulmuş olduğuna inanılıyor. Bu, Mısır’da M.Ö. 196’dan kalma Rosetta Taşı’ndan yüzlerce yıl ileride.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), taşın üzerinde ‘savaşçı figürlerinin de bulunduğu tablet çerçevesinde çizilmiş 21 işaret dizisi’ tespit etti. Barselona Üniversitesi araştırmacısı Joan Ferrer i Jané, ‘bilinen bir sekansın belirtileriyle uyumlu başka vuruşların da görüldüğünü’ söyledi.

“Bu alfabenin 27 işareti var ve bugüne kadar bildiğimiz tek tam alfabe bu” diye ekledi ve bunun ‘çok fazla bilgi sağlayacağını’ söyledi.

 Ancak bir tarafında üçgen bir parça eksik olan eserin tamamlanmamış olduğu görülüyor. Jané, “Parçanın bölünmüş alanında en az 6 işaret kaybolmuş olmalı” diyor.

Gizeme ek olarak, eksik parçanın içinde antik dilin daha fazla parçasını ortaya çıkarma potansiyeli bile olabilir: “Tamamen simetrik olsaydı ve tabelalar plakanın dört kenarından üçünü tamamen kaplasaydı 32 tabelaya ulaşabilirdi.”

 

 

Etiketler rosetta taşı rosetta ispanya keşif tarihi keşif kayıp medeniyet
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