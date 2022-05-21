Bitlis’te ilk kez kitap fuarı yapılıyor

Bitlis Kitap Fuarı 25 Mayıs Çarşamba günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Bitlis’te ilk kez düzenlenecek ve 29 Mayıs’a kadar beş gün sürecek olan “1. Bitlis Kitap Fuarı” Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından düzenleniyor.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından desteklenen fuara 40’ı aşkın yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı katılacak. Yazar İnci Aral’ın Onur Konuğu olduğu fuarda söyleşiler, imza günleri ve dinletiler yer alacak.

BİTLİS’İN KÜLTÜRÜ KİTAPLA TAÇLANIYOR

“Tarihi binlerce yıla yayılan ilimizin büyük kültürel zenginliğini kitapla da taçlandırmak istediğimiz için Bitlis Kitap Fuarı’nı düzenledik” diyen Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran şunları söyledi:



“Bitlis, çorti aşı, katıklı dolma, büryan, Bitlis köftesi gibi zengin bir yemek kültürünün merkezi, düzgün kesme taştan duvarları, taç kapı girişli Bitlis Evleri bugün bile mimariye model, el tezgahlarında dokunan yöresel bir kumaş olan Gej ve folklorik bir ayakkabı olan Harik halen üretiliyor, Nemrut Efsanesi etkisini koruyor, Bitlis folkloru, renkliliği ve özgünlüğüyle sevdaları, ayrılıkları, ölümleri yansıtıyor. Manilerin, türkülerin, deyişlerin ve atasözlerinin önde olduğu Bitlis şimdi de bütün bunları kitapla buluşturuyor. 25-29 Mayıs tarihleri arasındaki bu büyük buluşmaya yalnızca bütün Bitlislileri değil, Muşlu, Vanlı, Siirtli ve Diyarbakırlı kitapseverleri de bekliyoruz…

İNCİ ARAL ONUR KONUĞU

İnci Aral’ın Onur Konuğu olduğu, onlarca yazarın katılacağı fuarda söyleşiler, imza günleri ve dinletiler de yapılacak. Edebiyat ve güncel konular dışında Bitlis’in tarihi, tarımı, balcılığı ve iklimi de konuşulacağı fuar 25 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de kapılarını kitapseverlere açacak, 29 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de kapanacak.

FUARA KATILAN KONUKLAR

Ahmet Selçuk İlkan, Ali Demirsoy (Prof.), Azad Sağnıç, Behlül Şerefoğlu, Birsen İnal, Buket Güler, Cansu Koç, Cesim Çelebi, Ceyhun Bozkurt, Cezmi Ersöz, Cihat Yaycı, Enver Şengül, Erdoğan Özel, Ergin Güven, Erol Mütercimler, Ferhat Epözdemir, Gökçer Tahincioğlu, Halil Değertekin (Prof.), Haluk Zülfikar (Prof.), İnci Aral, İsmail Hakkı Aydın (Prof), Kemal Yılmaz, Mahsenem Yazal, Medeni Avcil, Mehmet Demirtaş (Prof), Mehmet Emin Kırgil, Metin Kazaz, Murat Tavlı, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Necdet Saraç, Necla Tiyenşan, Necmettin Elmastaş (Prof.), Nezahat Yeniçeri, Nihat Akçer, Samet Nurduhan, Servet Zülfikar, Seyhan Avşar, Sinan Akyüz, Sinan Yağmur, Şeyhmus Diken, Uğur Aslan, Vural Genç (Doç.)

YAYINEVLERİ



Anayurt, Alfa, Artemis, Beyaz Panda, Büyülü Fener, Can, Carpediem, Çocuk Gezegeni, Defne, Dergah, Destek, Doğan, Epheseus, Epsilon, Everest, Felsefe Kulübü, Hayat, Hece, İkon, İletişim, İmesis, İş Bankası, İthaki, Kapı, Kar, Kırmızı Kedi, Kiminle Kitaplar, Kriminal, Kubbealtı, Martı, Mitoloji Tarihi, Mono, Nokta, Nubahar, Olimpia, Olimpos, Parıltı, Puslu, Sincap, Sufi, Teleskop, Timaş, Yakamoz, Yapı Kredi