Cem Yılmaz'dan olay yaratacak açıklama

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki ‘promosyonlu bilet uygulaması’ tartışması sürüyor.

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, Mars grubunun kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, “Yavaş çıkarsın” ifadesini kullandı.

Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na dağıtım şirketleriyle yönetmenler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak konuştu.

Acar, röportajının bir kısmında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz da Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz, şu mesajı paylaştı:

“Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum.

Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok... Terbiyesiz.

Ey ahali! Bana , filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştrisi olmayanlara dahil soruyorum, sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor ? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!"

Neler oldu?

Bu hafta vizyona girmesi beklenen Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için bir anda erteleme kararı alınmıştı.

Bu ani kararın arkasında yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmalığının yattığı öğrenilmişti. Film yapımcıları haklarının verilmediğinden, bilet fiyatlarının mısır-meşrubat promosyonlarıyla sürekli yükseldiğinden şikâyet ediyor.

Filmi için erteleme kararı alan Yılmaz Erdoğan, " “Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Cem Yılmaz ise,“Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısır’a değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar da, “Evvelki günlerde ve özellikle bugün yapımcılar ve sinema işletmeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu ve yapımcıların filmlerini çıkmama kararı aldığı yönünde haberler basında geniş yer almıştır. Bu haberlerde şirketimiz Çamaşırhane Film, Şahan Gökbakar ve 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Recep İvedik 6 filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadeler bulunmaktadır. Tüm sinema işletmeleri ve şirketimiz arasında devam eden müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır" açıklamasında bulunarak konu hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mars Group ise, "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapmıştı.