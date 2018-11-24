''Deliler Fatih'' filmine +18 sansürü !

Dün vizyona giren ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filmine Almanya’da “aşırı Türk milliyetçiliği” içerdiği ve gençler için uygun olmadığı gerekçesiyle 18 yaş sınırlandırılması konuldu.



Osmanlı ordusundaki Deliler birliğinin maceralarını konu alan “Deliler Fatih’in Fermanı” filmi dün izleyiciyle buluştu. Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan ve Nur Fettahoğlu’nun rol aldığı filme Almanya’da 18 yaş sınırlandırılması getirildi. Alman sansür kurulu FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) yaptığı inceleme sonucu “Deliler Fatih’in Fermanı”nın “aşırı Türk milliyetçiliği” içerdiği ve gençler için uygun olmadığı iddiasıyla 18 yaş sınırı koyup, filmin sadece geceyarısı tek seans gösterilebileceğine karar verdi.

YANLI BİR KARAR

Filmin yapımcılığını üstlenen Angel Film konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu yanlı bir karardır. Alman hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan gerçek olaylara dayanan filmi Almanya’da yaşayan soydaşlarımızın izlemesini zorlaştırmaya yönelik bu kararını şiddetle kınıyoruz. Hakkımızı aramak için hukuki işlemleri başlatıyoruz.”