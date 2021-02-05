Devlet Tiyatroları 10 şehirde sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro müdürlüklerinde görev yapmak üzere personel alacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B maddesi uyarınca 81 sanatçı olmak üzere teknik personelle birlikte toplam 119 kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sanatçılar performanslarıyla, diğer personel mülakatla sınav tarihi ve sonuçları bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak.