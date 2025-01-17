Dünyaca ünlü sanatçı ilk kez İstanbul'a geliyor
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İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Robbie Williams, DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da sevilen parçalarını seslendirecek.
Ünlü sanatçının konser biletleri 20 Ocak günü saat 13.00'ten itibaren satışta olacak.
DHA
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