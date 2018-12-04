Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Kaşıkçı'nın cinayetinde bomba iddia: ''Veliaht Prens suç ortağı''
Kaşıkçı'nın cinayetinde bomba iddia: ''Veliaht Prens suç ortağı''
NASA'dan bomba iddia ! Uzaylılar...
NASA'dan bomba iddia ! Uzaylılar...
Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi
Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi
Yasa teklifi Meclis'te ! Kiralar ne kadar artacak ?
Yasa teklifi Meclis'te ! Kiralar ne kadar artacak ?
CHP'den İYİ Parti'ye memleket jesti
CHP'den İYİ Parti'ye memleket jesti
Korkutan açıklama: ''Marmara depremi öncesi uyarıdır''
Korkutan açıklama: ''Marmara depremi öncesi uyarıdır''
İşte BM'ye göre dünyanın en ciddi sorunu
İşte BM'ye göre dünyanın en ciddi sorunu
  1. Anasayfa
  2. Kültür Sanat
  3. 04 Aralık 2018 23:09

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li sinema yıldızı Elizabeth Banks'ı Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da
A+ A-

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade  etti.

Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.

Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.

Banks ve ekibine TBMM gündemine de gelecek olan teşvik ve yeni sinema kanunu tasarısından da bahseden Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğinde olacak "Filming In Turkey" projesini de anlattı.

AA

istanbul , mehmet nuri ersoy , elizabeth banks , sinema yıldızı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM