Dünyada ilk: 20 film festivali bir araya geliyor

Cannes, Berlin ve Venedik de dâhil olmak üzere 20 film festivalinin bir araya geleceği, Tribeca Enterprises öncülüğünde düzenlenecek olan online film festivali We Are One: A Global Film Festival için hazırlıklara başlandı. Youtube üzerinden gerçekleştirilecek festival, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Variety’nin haberine göre dünyanın dört bir yanından 20’den fazla film festivalinin hazırlayacağı bu festival, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Youtube üzerinden gerçekleştirilecek. Ticari amaçlı hiçbir reklamın yer almayacağı bu festival, sinemaseverlere uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgeseller, müzik, komedi ve panelleri içeren zengin bir seçki sunacak. 10 gün boyunca YouTube üzerinden gerçekleşecek olan bu festivalde Cannes, Toronto, Sundance, Berlin, Tribeca ve Venedik gibi önemli film festivalleri de dâhil olmak üzere 20 film festivali, kendi programlarından içerikler seçecek.

Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, bu festival için “We Are One: A Global Film Festival; küratörleri, sanatçıları ve hikâye anlatıcılarını birleştirerek dünyadaki izleyicileri eğlendirmek ve rahatlatmak için bir araya getiriyor. Olağanüstü festival ortaklarımızla ve Youtube’la çalışırken, herkesin her festivali bu kadar benzersiz kılan şeylerin tadına bakmasını, film sanatını ve gücünü takdir etmesini umuyoruz” dedi.

‘DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAMIŞ BİR ETKİNLİK’

Youtube’un baş işletme sorumlusu Robert Kyncl, 10 günlük dijital film festivalinin daha önce hiç yapılmamış bir etkinlik olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki insanların ücretsiz olarak takip edebileceği bu festivalin ev sahibi olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Daha önce 73. Cannes Film Festivali’nin online olarak düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıklayan Cannes Film Festivali direktörü Thierry Frémaux ve festival başkanı Pierre Lescure, olağanüstü filmleri ve yetenekleri vurgulamak için ortak festivallere katılmaktan gurur duyduklarını belirtti.

YouTube ve Tribeca Enterprises, bu festivali takip edecek olan izleyicileri Dünya Sağlık Örgütü’ne ve küresel bölgelerdeki yerel kuruluşlara bağış yapması için teşvik edecek. Festival süresince toplanan tüm fonlar, korona virüsü için yardım toplayan kuruluşlara bağışlanacak.

We Are One’da yer alacak 20 film festivali ise şöyle:

Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Film Festivali ve Ödülleri Makao (IFFAM), Kudüs Film Festivali, Mumbai Film Festivali (MAMI), Karlovy Vary Uluslararası Film Festival, Locarno Film Festivali, Marakeş Uluslararası Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve Venedik Film Festivali…