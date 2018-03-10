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  3. 10 Mart 2018 17:20

Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ergan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda sanatçı katıldı.

Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı
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Usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızları da ünlü Usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızları da ünlü

Geçtiğimiz hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinde ’Kapıcı Cafer’, Kaygısızlar dizisinde ’Memnun’ karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ercan Yazgan’ın cenazesi namazdan önce cami avlusuna getirildi. Yazgan’ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağının konulduğu görülürken, cenaze törenine ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Ercan Yazgan’ın oğlu Can Yazgan da cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ercan Yazgan’la en son geçtiğimiz yıl görüştüklerini ifade eden oyuncu Ferdi Akarnur, "Bir kafede oturduk, sohbet etik. İyiydi, bir şeyi yoktu. Ayın birinde telefonla görüştüm, kendisiyle görüştüm, hastanedeydi" dedi.

Ercan Yazgan’ın oğlu Can Yazgan, "Beyninin pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik" ifadelerini kaydetti.

Bizimkiler dizisinde Ercan Yazgan’la birlikte oynayan Ali Uyandıran, "Çok hüzünlüyüz. Uzun yıllar beraber çalışmışlığın ötesinde bir dostluk yaşadık" şeklinde konuştu.

Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Bizim çocukluğumuz. Çok üzüldüm. Türk tiyatrosunda çok güzel eserler bıraktı. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Ünlü oyuncu Nuri Alço da Yazgan’ın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, Çok erken gitti. Çok güzel bir insanı kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İHA

ercan yazgan
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