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  3. 06 Temmuz 2017 22:15

''Erkekler kendilerine aşık olan kadından değil...''

Son dönemde kendisinden oldukça söz ettiren ünlü yazar Adil Yıldırım Doğan Kitap’tan çıkan romanı ‘Gecede Saklı Yalnız Aşklar’ın gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti.

''Erkekler kendilerine aşık olan kadından değil...''
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Adil Yıldırım romanı hakkında şöyle konuştu: “En büyük cesaret yaşamak… Bu konuda çok ciddiyim. Hiç tanışma fırsatı bulamadığım tek bir insanla aynı duyguyu paylaşmak ümidiyle yazdım romanımı. Hissettiklerimi gizlemeden dile getirmeme cesaret deniyorsa, daha fazlasını da yapabilirim. Duyguyu paylaşmak ekmeğini paylaşmak gibidir; insan bir kez bunu yapınca artık yalnız yemek istemez…” dedi.

 ‘Bazı kadınların aşkı erkeği ürkütür’ sloganın içeriğini de açıklayan Yıldırım: “Erkekler kendilerine âşık olan kadından ürkmezler; yapacağı baskıdan ürkerler. Bir erkeği değiştirmeye çalışmak bir kadının yapabileceği en temel hatadır. Romanımda Bora’yı ürküten nokta özünde erkekleri ürküten duygu ile aynı; birçok kadınla rahatça birlikte olmasına rağmen o sadece bir kadında tutuklu kalmış…” diye konuştu.

Gecede Saklı Yalnız Aşklar , ali yıldırım