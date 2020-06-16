Eurovision'ın yeni tarihi belli oldu

Eurovision'un yeni tarihi açıklandı. Yarışma 18-22 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Düzenleme komitesinin yaptığı açıklamaya göre yarışmanın ilk yarı finali 18 Mayıs, ikinci yarı finali de 20 Mayıs 2021’de yapılacak. Ahoy Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali ise 22 Mayıs 2021’de yapılacak.

‘YARIŞMANIN GELECEK YIL GERİ DÖNMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Eurovision Şarkı Yarışması’nın yeni Yönetici Süpervizörü Martin Österdahl, “Eurovision Şarkı Yarışması’nın gelecek yıl geri dönmesi hayati önem taşıyor ve bu çok sevilen şovu dünyadaki kitlelere geri getirmek için Hollanda üyelerimizden gerekli sözü almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Korona virüsü salgınının devam etmesi nedeniyle yarışmanın hangi koşullarda yapılacağı henüz belli değil. Önümüzdeki aylarda bu yıl iptal edilen yarışmanın hangi unsurlarının 2021’deki yarışmaya kalacağına karar verileceği belirtilirken, yarışmanın yapımcısı Sietse Bakker, “Sahne önümüzdeki yıla taşınacak, zaten hazırlanmıştı. Bunun dışındaki değişimler, o zaman neyin mümkün olduğuna, ilgili herkesin mevcudiyetine ve 2021 ruhuna neyin uyduğuna bağlı” dedi.

GÖSTERİ MERKEZİ HASTANE OLARAK DÜZENLENDİ

2007 yılında Junior Eurovision Şarkı Yarışması da dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapan, yarışmanın yapılacağı Ahoy Gösteri Merkezi’nin bir bölümü, covid-19 hastaları için geçici hastane olarak düzenlenmişti.

Korona virüsü nedeniyle bu yıl iptal edilen yarışma için bilet alanlara ödedikleri ücretler iade edilecek. Gelecek yılki etkinliğe katılamayanlar için 26 Haziran Cuma’ya kadar ikinci bir geri ödeme turu da açık.