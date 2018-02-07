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  3. 07 Şubat 2018 13:03

Figen Denli’nin Yeni Kitabı Fabrika Ayarları Çıktı!

Türk Edebiyatı’nın genç kalemlerinden biri olan Figen Denli’nin yeni kitabı Fabrika Ayarları raflardaki yerini aldı.

Figen Denli’nin Yeni Kitabı Fabrika Ayarları Çıktı!
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Farkındalığı yeniden konumlandıran Fabrika Ayarları, okurken zihninizde yolculuk yapmayı bittiğinde ise sezgilerinize kulak vermenizi sağlayacak.

"Fabrika Ayarları" bir nebze de olsa farkındalığımıza yeniden dokunmak niyetiyle, birbirimize ve hayata ruhumuzla karışmak temennisiyle huzurlarınıza çıkma cesareti gösterdi. “Fabrika Ayarları” gerçek ihtiyaçlarımızı unutmamamız içindir. Yıldızlara bakmayı, aynı gökyüzünün altında birbirimize bağlı yaşadığımızı ve yalnız olmadığımızı hatırlamamız içindir. 

İçime Bir Umut Düştü kitabının da yazarı olan Figen Denli, Fabrika Ayarları ile kitaplığınıza yeni bir kitap eklemenizi sağlıyor. Dönüp dönüp tekrar okuyacağınız bir kitap olan Fabrika Ayarları ile tam anlamıyla zihninizde fabrika ayarlarınıza dönmenizi sağlayacak.

fabrika ayarları
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