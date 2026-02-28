Filistin Film Günleri Türkiye'de: 6-8 Mart'ta seyirciyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Filistin Film Günleri kapsamında 6- 8 Mart tarihlerinde önemli bir projeye imza atıyor. Oscar ödüllü ve Oscar’a aday gösterilen Filistin filmleri, Mart ayında tüm Türkiye’de gösterime giriyor.

Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliği ile düzenlenen proje ile;

- 97.Akademi ödüllerinde Oscar Ödülü alan, Gidecek Yer Yok (No Other Land) Belgesel Filmi,

- 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilen Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) Filmi ve

-En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday adayı seçilen Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You)” Filmi, tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son dönemde hayata geçirdiği erişilebilir ve uygun fiyatlı gösterim kampanyalarının bir devamı niteliğindeki etkinlikte, üç film için bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi.

Filistin Film Günleri kapsamında 6-8 Mart tarihlerinde Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilecek proje ile, dost ve kardeş ülke Filistin’e ilişkin önemli bir kültürel etkinliğin de ülke çapında yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak.

GÖSTERİME GİRECEK FİLMLER

“Gidecek Yer Yok” (No Other Land), 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazanmıştı. Film, Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini ve verdikleri direnişi konu alıyor.

“Hind Rajab’ın Sesi” (The Voice of Hind Rajab), Gazze’de yaşanan gerçek bir olayı beyaz perdeye taşıyor. 6 yaşındaki Hind Rajab’ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım, 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

“Senden Geriye Kalan” Cherien Dabis’in yönettiği “Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You)” ise Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatıyor. Film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar’a aday adayı olarak gösterilmişti.

